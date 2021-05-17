Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (17 Mayıs)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde neler var? 17 Mayıs haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesini önerdiğimiz ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını derledik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (17 Mayıs)

Kısa süreliğine ücretsiz Android ve iOS uygulama / oyunlarını sık sık takip edenlerdenseniz her hafta ücretsiz uygulama ve oyunları derlediğimizi muhtemelen biliyorsunuz. Ücretsiz uygulamaların sayısı her ne kadar çok fazla olsa da bu tür uygulamalar genellikle rahatsız edici seviyede reklam içerir.

Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da yer alır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeniz istenir.

Aşağıda yer alan listedeki uygulamaların çoğu tamamen ücretsiz uygulamalardan farklı olarak reklam veya kısıtlama içermiyor. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Basic Weather App: Normalde 36,99 TL fiyata satılan hava durumu uygulaması kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bir hava durumu uygulamasından beklenilen her özelliğe sahip olan bu uygulamayı kullanarak sizi yarın ve ondan sonraki günler nasıl bir havanın beklediğini öğrenebilirsiniz.

Gider Takibi Premium: Gelirinizin büyük bir kısmını giderleriniz kaplıyorsa bir gider takip uygulamasına sahip olmak iyi bir fikir olabilir.

One Swipe Notes: Bu uygulama, hareket halindeyken veya başka bir uygulamada gezerken not alma ihtiyacı duyanların tek bir kaydırma hareketiyle not almasını sağlıyor. Örneğin Twitter gibi bir sosyal medya uygulamasında gezerken not almanız gerektiğinde uygulamadan ayrılmanıza gerek yok.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

BattleTime 2 Ultimate: Sınıfınızı seçtikten sonra iyi bir strateji belirlemeniz gerektiği bu oyunda beceri kilitlerini açmak, birlikleri güçlendirmek gerekiyor. Taktiksel oyunları seviyorsanız kesinlikle göz atmalısınız.

Everybody's RPG: Japon rol yapma oyunlarını sevenler, klasik görünümlü bu oyunda PvP modunda saatlerce eğlenebilir.

City Destructor HD: Bu oyunda mümkün olabildiğince az bomba kullanarak çevrenizdeki tüm binaları yok etmeniz gerekiyor.

Message Quest: Bu oyun, içerisinde kaybolabileceğiniz bir macera oyunu olsa da yöneteceğiniz ana karakteriniz oldukça uykucu birisi ve kurtarmanız gereken bir dünya var.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Export Contact: Bu uygulama kişi listenizi dışa aktarmanızı sağlar. Kullanımı basit, işlem süresi kısadır. Üç farklı dışa aktarma seçeneği vardır. Kişilerinizi nasıl dışa aktarmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Epica Pro: Fotoğraflarınıza düzinelerce efekt ve eğlenceli arka plan ekleyerek anılarınızı daha renkli hale getirmek istiyorsanız göz atmanız gereken uygulama Epica Pro olmalı.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)