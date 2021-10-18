Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (18 Ekim)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 18 Ekim haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (18 Ekim)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

BitProject: Proje yönetimi uygulaması arıyorsanız BitProject'e bir şans verebilirsiniz. Uygulama üzerinden projelerinizi kolay ve pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Normalde 5,29 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Brightness Control - Brightness Scheduler: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzun ekranının parlaklık seviyesini gün ve saate göre belirleyebilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Brightness Control, normalde 6,69 TL fiyat etiketine sahip. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Status Saver: Bu uygulama, Whatsapp Messenger Durum özelliğindeki fotoğrafları ve videoları kaydetmenize olanak tanır. Uygulamada "WhatsApp" ve "WA Business" olmak üzere iki farklı kategori yer alıyor. Kaydettiğiniz fotoğraf ve videolara bu kategorilerden erişebilirsiniz. Karanlık mod desteğine sahip olan uygulama, Google Play Store'da 5 üzerinden 3,8 puana sahip.

Word Resume Creator Pro: Profesyonel bir görünüme sahip özgeçmiş oluşturmak için şablonlar arıyorsanız Word Resume Creator Pro isimli uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamada 10'dan fazla özgeçmiş şablonu yer alıyor. Şablonları Microsoft Word dosya formatında dışa aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamada oluşturduğunuz profili Google Drive'a yedekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Warriors Market Mayhem: Çevrim dışı oynanabilen bu oyun, nostalji yaşatan pikselleri ile öne çıkıyor. Retro grafiklere sahip oyunları seviyorsanız göz atabilirsiniz. Normalde 5,29 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4 puana sahip olan başarılı oyun, 10 bin 214 kişi tarafından derecelendirildi.

Stickman Warriors Dragon Legend: Stickman oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan Stickman Warriors Dragon Legend'ı cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Super Hero Factory Inc Pro: Tıklamaya dayalı bir mobil oyun olan Super Hero Factory Inc Pro'da laboratuvarda süper kahramanlar üretiyoruz. Bu türü seviyorsanız simülasyon türündeki bu yapımı deneyebilirsiniz. 3,8 puana sahip olan oyun, 1627 kişi tarafından derecelendirildi.

Requence: Bu oyunda geçmişten gelen bir kedinin geleceği keşfetmesine yardımcı oluyoruz. Bu bulmaca oyununda karakterinizin hareketlerini takip eden bir de klon kedi bulunuyor. Bir sonraki seviyeye geçmek için jetonları toplamayı unutmayın.

Moto Bike Racer Pro Fighter 3D: 3 boyutlu grafiklere sahip olan bu yapım, motosiklet yarış oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Normalde 68,99 TL fiyat etiketine sahip olan yarış oyunu, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Pirate Defender Premium: Kule savunma türündeki Pirate Defender Premium'da gemiyi diğer korsanlara karşı korumaya çalışıyoruz. Başarılı bir oynanışa sahip olan yapımda 100'den fazla seviye, üç karakter ve çeşitli silahlar bulunuyor. Başarılı oyun, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Freelancer Simulator Inc: Tıklamaya dayalı bir oyun olan Freelancer Simulator Inc'de serbest zamanlı çalışanı kontrol ediyoruz. Oyun esnasında bazı iş teklifleri geliyor. Bu iş tekliflerini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Kabul ettiğiniz işleri tamamlamak için yapmanız gereken sadece bir süre boyunca sürekli olarak ekrana dokunmak. Kazandığınız paralar ile karakteri kişiselleştirebilir, dekorasyon ürünleri, yiyecek veya uygulama alabilirsiniz. Oyunu hemen indirerek sanal kariyer yapabilirsiniz.

Buff Knight Advanced: Rol yapma oyunu türünü seven oyunculara hitap eden oyunda iki adet oynanabilir karakter yer alıyor. Sahip olduğu retro grafikler ile dikkat çeken mobil oyunda canavarlara karşı mücadele ediyoruz. 3,5 puana sahip olan RPG oyunu, 14 bin 630 kişi tarafından derecelendirildi. Oyunda reklam ve uygulama içi satın almanın olduğu belirtiliyor. 1 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan yapıma bir şans verebilirsiniz.

Mystic Guardian PV: Final Fantasy gibi bir oyun arıyorsanız Mystic Guardian'i oynamak size keyif verici gelebilir. 25 bin 662 kişinin derecelendirdiği oyunun 4,0 puana sahip olması, oyunun ne kadar sevildiğini gösteriyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Extreme Week Calendar: Bu uygulama, yapmanız gereken işleri daha pratik bir şekilde organize etmenize olanak tanır. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada etkinlik şablonları ve çok sayıda simge yer alıyor. 5 üzerinden 4,4 puana sahip olan Extreme Week Calendar'da uygulama içi satın alım mevcut.

Woofit: Kadınlara yönelik bir egzersiz uygulaması olan Woofit'te 150'den fazla egzersiz programı mevcut. Ekipman gerketirmeyen programlara sahip olan Woofit, kilo kaybını takip edebileceğiniz bir özellik de bulunuyor. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada reklam yer almıyor.

Teach Me Surgery: Bu uygulama, cerrahi konularda yüzlerce makale, görsel ve test sunuyor. Bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Big Clock: Bu uygulama, cihazın ekranına bir saat widget'ı ekler. Saat widget'ı arıyorsanız Big Clock isimli uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın App Store'da 5 üzerinden 4,1 puana sahip olduğunu belirtelim.

AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Syndromi: Bu uygulama, videoları hem tam ekran hem de resim içinde resim modunda izlemenize olanak tanıyan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamada bir YouTube uygulaması ile yapabileceğiniz hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. Videolara yorum bile yapabilirsiniz.

T-Mojix Stickers: Bu uygulama, sahip olduğu 135 emoji ile sohbetleri daha eğlenceli hale getirir. T-Mojix Stickers'da uygulama içi satın alım bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)