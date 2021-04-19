Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (19 Nisan)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 19 Nisan haftasında kaçırmadan mutlaka indirmenizi tavsiye ettiğimiz ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir arada topladık. Aşağıdaki listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (19 Nisan)

Ücretsiz uygulamalar sayıca çok fazla olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da vardır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda bu durum söz konusu değildir. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki oyun ve uygulamalarla ilgileniyor ancak cihazınızda boş alan olmaması nedeniyle indirme işlemi gerçekleştiremiyorsanız telefonunuzdaki uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silebilir ve listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirip kaldırdıktan sonra silmiş olduğunuz uygulamayı tekrardan yükleyebilirsiniz. Cihazınıza indirdiğiniz uygulamaları böylece ileride tekrardan ücretsiz bir şekilde indirilebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

CPUz Pro: Önceden 38,99 TL fiyat etiketine sahip olan CPUz Pro, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir. Bu uygulama ile sistem bilgilerini basit bir şekilde görüntüleyebilir, RAM kullanımını ayrıntılı olarak inceleyebilir, cihazın şarj durumu ile ilgili detaylı bilgi alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

BabyBook: Yeni doğan bir bebeğiniz varsa cihazınızda olması gereken ilk uygulama BabyBook olmalıdır. Bu uygulama ile bebeğinizi takip edebilirsiniz. Çocuğunuza iyi bir ebeveynlik yapmak için BabyBook'tan faydalanmayı unutmayın.

Split Apps: 10,99 TL fiyat etiketi ile uygulama mağazasında yer alan Split Apps'i artık birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak için ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

150X Game Booster Pro: Telefonunuz iyi bir oyun performansı sunmuyorsa bir de 150X Game Booster'ı deneyebilirsiniz.

GPS Speed Pro: Bu uygulama, GPS yardımı ile hızınızı ölçmenizi sağlar.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Shadow of Naught: Play Store'da 795 kullanıcıdan yaklaşık 5 yıldız alan bu Android oyunu ile maceraya çıkmaya ne dersiniz? 25,99 TL fiyat etiketli bu oyun geçici süreliğine ücretsiz oldu. Grafikleri oldukça ilgi çekici görünüyor. Eski telefonlarda dahi sorunsuz çalışacaktır.

Jumpies 3: 6,19 TL fiyat etiketine sahipken geçici süreliğine ücretsiz olan bu oyun, Frogger'ın harika bir alternatifidir.

Slender man RE: Minecraft'ın Slender Man'i bu oyun sayesinde telefonunuza geliyor.

Block Puzzle Classic: Bu oyun klasik Tetris ile aynıdır fakat reklamsızdır. 16,99 TL iken ücretsiz olan bu oyunu tekrar ücretli olmadan indirin.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Halbestunde (Learn Piano): Yarım saatte piyano çalmayı öğrenmek istemez miydiniz? Halbestunde, size bunu gerçekleştirmek için harika bir fırsat sunuyor. Tekrar ücretli olmadan indirmenizde fayda var.

LetSketch: Çizime karşı ilgi duyuyorsanız LetSketch kullanabileceğiniz basit bir uygulamadır.

Mirror for Samsung Smart T‪V: Samsung marka akıllı televizyon sahipleri, bu uygulama sayesinde kablosuz olarak film, fotoğraf ve uygulamaları Samsung TV ekranına yansıtabilir.

Best 7 Minute Fitness Workout: Formda kalmak için 7 dakikalık egzersizlere başvuran biriyseniz bir de Best 7 Minute Fitness Workout'u deneyin.

MarineTraffic: Bu uygulama ile dünyanın herhangi bir bölgesinde gemi trafiğinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Colorspace: Telefonunuzdaki bir fotoğrafı çizime çevirebileceğiniz bu uygulama çok kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çok sevdiğiniz bir fotoğrafı yükleyerek ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını öğrenebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)

Veritas: Her noktasında bir gizem barındıran Veritas, oynarken keyif alabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Action Puzzle: Yapboz oyunlarını seviyorsanız Action Puzzle'ı kaçırmayın.

Ship It: Gemilerle yakından ilgileniyorsanız Ship It ilginizi çekebilir. Bu oyunda amacınız yükleri doğru gemi ile eşleştirmektir.

Chronology: Hiç yaptıktan sonra pişman olduğunuz bir şey oldu mu? Hatalarınızı düzeltmek için zamanda geriye gitmek ister miydiniz? Chronology'de bunu yapabilirsiniz!

Chef Umami: Burada şef sizsiniz ve sizi bekleyen müşterileriniz var. Onlara lezzetli yemekler hazırlayarak beğenilerini kazanabilirsiniz.

Bubble Tower 2: Bu oyun odaklanmanızı gerektiren bir oyundur. Oyundaki amacınız imknsız görülen kuleler inşa etmektir ve bunu yapabilmek için çok iyi odaklanmaya ihtiyacınız vardır.

Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinden ilginizi çeken bir oyun veya uygulama oldu mu? Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.