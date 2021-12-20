Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (20 Aralık)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 20 Aralık haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (20 Aralık)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Memorize: Learn Russian: Uygulamada yer alan bilgi kartları sayesinde Rusça kelime haznenizi arttırabilirsiniz. Ayrıca uygulamada testler de yer alıyor. Testler sayesinde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. 51,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Memorize: Learn French: Bu uygulama, yukarıda yer alan uygulamanın Fransızca versiyonudur. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Memorize: Learn French isimli uygulamdaa 5000 binden fazla Fransızca kelime yer alıyor.

7 World Wonders For Kids: Çocuklar için tasarlanan bu uygulama, Dünyanın Yedi Harikası hakkında önemli bilgiler sunuyor. Normalde 60,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Kolay kullanıma sahip olan 7 World Wonders For Kids'te reklam yer almıyor.

Glow - Icon Pack: Bu uygulama, çok sayıda ikon sunar. Akıllı telefonunuzdaki uygulama simgelerinin tasarımından hoşlanmıyorsanız Glow Icon Pack'e bir şans verebilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama, telefondaki uygulamaların ikonlarını değiştirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Star Link 2: Constellation: Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Star Link 2: Constellation, gökyüzü ve yıldızlar hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Trojan War Premium: Legend of Sparta: Android ve iOS platformlarında 5 milyondan fazla indirilen Trojan War Premium: Legend of Sparta, kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4,4 puana sahip olan strateji oyunu, 1774 kişi tarafından derecelendirdi.

Galaxy Attack (Premium): Nostalji yaşamak istiyorsanız Galaxy Attack isimli yapımı deneyebilirsiniz. Oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Başarılı yapımda çeşitli zorluklarda 160'dan fazla seviyenin yer aldığı belirtiliyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda çok oyunculu mod da bulunuyor.

Tower of Farming: Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda karşınıza çıkan düşmanlara karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Normalde 2,69 TL fiyat etiketine sahip olan Tower of Farming, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Las Aventuras del Gato Becker: Bu oyunda yavrularını doyurmak için yiyecek bulması gereken kedi Becker'ı yönetiyorsunuz. Becker'ı yolculuk boyunca başına gelebilecek türlü sorunlardan uzak tutmanız gerekiyor.

Merge Monster VIP: 2048 oyununa benzeyen Merge Monster VIP, RPG ve bulmaca ögelerini içeriyor. Ekranın alt kısmında yer alan bulmacayı çözerek savaşçılar oluşturabilir ve karşınıza çıkan düşmanları ortadan kaldırabilirsiniz. 4 puana sahip olan mobil oyun, 444 kişi tarafından derecelendirildi.

Dungeon Shooter The Forgotten Temple: Rol yapma oyunlarının bazı özelliklerine sahip olan FPS türündeki Dungeon Shooter The Forgotten Temple'da yaratıklara karşı savaşıyoruz. 13,99 TL fiyat etiketine sahip olan oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Light Long Exposure: Bu uygulama, uzun pozlama efekti ile fotoğraf çekilmesine olanak tanır. 4,6 puana sahip olan uygulama, başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

Scanner App: Bu uygulama sayesinde pasaport, ehliyet, sözleşme, not, fatura veya evrakları tarayabilir, taradığınız belgeleri diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz. PDF ve JPEG desteğine sahip olan Scanner App'de imza ekleme özelliği de mevcut.

Rollit - Photo Transfer App: Bu uygulama, bir bilgisayardan iPhone'unuzdaki galeriye fotoğraf ve video aktarmanıza olanak tanır. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama üzerinden aktarılan içeriklerin kalite kaybına uğramadığı belirtiliyor. Başarılı uygulama JPG, JPEG, MP4, M4V ve 3GP dahil olmak üzere çok sayıda uzantıyı destekliyor.

Videdit: iPhone veya iPad için bir video düzenleme uygulaması arıyorsanız Videdit'e bir şans verebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, videolarınızı daha etkileyici hale getirmenize yardımcı olur. 4,5 puana sahip olan uygulama, 589 kişi tarafından derecelendirildi.

English Words 4 Beginners: Bu uygulama, ingilizce öğrenmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır. English Words 4 Beginners sayesinde yeni İngilizce kelimeler keşfedebilir ve bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilirsiniz. Uygulamanın yalnızca iPad sürümünün olduğunu belirtelim.

Fan Noise: Bu uygulama, insanların birkaç dakika içerisinde uyuyabilmesine yardım ettiğini ileri sürüyor. Huzurlu bir uyku vadeden Fan Noise'da çeşitli ses efektleri mevcut. 4,7 puana sahip olan uygulama, 280 kişi tarafından derecelendirildi.

Make A Giveaway For Instagram: Bu uygulama, Instagram ve YouTube üzerinden düzenlenen çekilişin kazananını belirlemenize yardımcı olur. iPhone için geliştirilen Make A Giveaway For Instagram'da uygulama içi satın alım mevcut.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)