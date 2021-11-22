Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (22 Kasım)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 22 Kasım haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (22 Kasım)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Word Resume Creator Pro: Profesyonel bir görünüme sahip özgeçmiş oluşturmak için şablonlar arıyorsanız Word Resume Creator Pro isimli uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamada 10'dan fazla özgeçmiş şablonu yer alıyor. Şablonları Microsoft Word dosya formatında dışa aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamada oluşturduğunuz profili Google Drive'a yedekleyebilirsiniz.

Scalar Pro: Gelişmiş özelliklere sahip hesap makinesi arıyorsanız Scalar Pro isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Normalde 25,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4,8 puana sahip olan uygulama, 2 bin 418 kişi tarafından derecelendirildi.

Passwords Manager Pro: Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken şifre yöneticisi Passwords-Manager-Pro, şifrelerinizi kaydedebilmenize olanak tanır. Böylelikle hesaplarınızın şifrelerini hatırlama konusunda problem yaşamazsınız. Uygulamada şifreler AES-256 şifreleme teknolojisi ile saklanır. Şifreleri kategoriler halinde kaydedebilirsiniz. Bu sayede şifrelerinize kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Parmak izi desteğine sahip olan uygulama, içe ve dışa aktarma özelliği mevcut.

Memorize - Learn GRE: GRE ve GMAT kelimelerini öğrenmek ve ezberleyebilmenize olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir uygulamadır. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada çok sayıda bilgi kartı bulunuyor.

Status Saver: Bu uygulama, Whatsapp Messenger Durum özelliğindeki fotoğrafları ve videoları kaydetmenize olanak tanır. Uygulamada "WhatsApp" ve "WA Business" olmak üzere iki farklı kategori yer alıyor. Kaydettiğiniz fotoğraf ve videolara bu kategorilerden erişebilirsiniz. Karanlık mod desteğine sahip olan uygulama, Google Play Store'da 5 üzerinden 4,6 puana sahip.

Reminder Pro: Yapacağınız işleri sık sık unutur musunuz? Bir hatırlatıcı kullanmak, sizi bu sorundan kurtarabilir. Uygulama, önemli görevlerinizi bir daha asla unutmayacağınızı iddia ediyor. Uygulamada yapılacaklar için bir liste oluşturabilir ve uygulamanın bunları size hatırlatması için bildirimlerin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Okul ödevleri, toplantılar, günlük görevler, faturalar, ilaçlar, etkinlikler, doğum günü, yıl dönümü... Amacınız ne olursa olsun, uygulama sizin için önemli olan hiçbir şeyi unutmamanızı sağlıyor.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Lophis Roguelike: RPG ögesine sahip olan kart oyunu Lophis Roguelike, türü seven oyunculara hitap ediyor. 4,0 puana sahip olan başarılı mobil yapm, 12 bin 990 kişi tarafından derecelendirildi.

Sword Warriors Premium: Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Sword Warriors Premium'da krallığı canavarlardan kurtarmak gerekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Freeze 2: Gri renk tonunun hakim olduğu mobil oyun, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor. 100 seviyenin yer aldığı yapım kolay bir oynanışa sahip.

Math games for Kids - Multiplication Table Pro: Çocuklar için bir matematik oyunu olan Math games for kids - Multiplication Table Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda yer alan soruların verilen süre içerisinde yanıtlanması gerekiyor. Söz konusu matematik oyunu 6-12 yaş arasındaki çocuklar için uygun.

Highway Game: Kısa süreliğine ücretsiz olan araba oyunundaki amaç bitiş çizgisine ulaşmak. Elbette bu pek kolay olmuyor çünkü benzin seviyesi büyük bir öneme sahip. Bitiş çizgisine ulaşmak için polislere yakalanmamanız ve karşınıza çıkan benzinleri toplamanız gerekiyor.

Stickman Warriors Dragon Legend: Stickman oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan Stickman Warriors Dragon Legend'ı cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Extreme Mini Fun Car Racing 3D: Araba yarışı türündeki oyunda parkurlarda birçok engel bulunuyor. Engelleri aşarak parkuru birinci olarak tamamlamaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda çeşitli araçlar mevcut.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Easy Sum: Bu uygulama, normal bir hesap makinesinden daha fazlasını sunuyor. Easy Sum, alışveriş ve benzeri işlemler için ne kadar harcama yaptığınızı anlamanıza olanak tanır. Uygulama, sahip olduğu özellikler ve kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

Captime - Crossfit Timer: Kullanımı basit bir zamanlayıcı arıyorsanız Captime - Crossfit Timer isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Ses tanıma özelliğine sahip olan uygulama, özellikle profesyonel sporcular için oldukça kullanışlıdır.

ACDSee Pro: Kamera uygulaması ile fotoğraf düzenleyicisini birleştiren ACDSee Pro, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulama üzerinden fotoğraf çekebilir ve ardından düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Blink: Bu uygulama, gün içerisinde unutabileceğiniz bilgileri telefonun ekranına widget olarak eklemenize olanak tanır. Minimal bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama üzerinden yapılacaklar listesi de oluşturabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)