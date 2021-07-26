Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (26 Temmuz)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları birbirinden etkileyici oyunlar ve uygulamalar bekliyor. 26 Temmuz haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (26 Temmuz)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile oyunlar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Smart Wi-Fi Hotspot PRO: Gelişmiş otomatik etkinleştirme ve devre dışı bırakma seçeneği ile akıllı telefonu bir Wi-Fi noktasına dönüştürür. Tek bir tıklama kolaylığı sağlayan uygulama ile akıllı telefonun mobil verisini (3G / 4G) başka herhangi bir bilgisayar (Windows, Mac OS, Linux), tablet, akıllı telefon, PlayStation, Xbox, akıllı televizyon ile paylaşabilirsiniz. WiFi'ı otomatik olarak devre dışı bırakma ve 10 saniye içinde herhangi bir Wi-Fi ağına bağlanmadığında otomatik olarak mobil veri kullanmaya başlama gibi özellikler de sunuyor.

SUI File Explorer PRO: Akıllı telefonunuz için aklınıza gelebilecek her türlü işi kolaylıkla ve kısa süre içinde yerine getirebilecek bir dosya yöneticisine ihtiyacınız varsa SUI File Explorer size yardımcı olabilir. Bu uygulama basit, küçük ve hızlı bir dosya yöneticisi olarak tanımlanıyor. Herhangi bir şifre belirleyerek özel dosyalarınıza başkalarının erişmesini engelleyebilirsiniz. Bunun yanında indirdiğiniz tüm dosyaları kategorilere ayırabilirsiniz. Buna fotoğraf, video, film ve APK da dahildir. Telefonunuzda yeterli alanın olmamasından şikayetçiyseniz bu uygulamanın ona yönelik bir çözümü de bulunuyor. Telefonunuzda yer açmanıza yardımcı olan bu uygulama aynı zamanda telefonunuzun hızlanmasına da katkı sağlar. Uygulamanın en iyi yanı ise açık kaynaklı olmasıdır.

Touch Block Pro: Bu uygulama, geri gitme veya ana menüye dönme butonları dokunmatik olan akıllı telefonlarda yanlışlıkla uygulamadan ayrılma gibi sorunları çözmede kullanılabilir. Uygulamanın isminden de anlaşılabileceği üzere tek görevi, ekrana dokunulmasını engellemektir. Ekrana dokunmayı engelleme seçeneğini tek bir tıkla kapattığınız gibi tek bir tıkla da açabilirsiniz. OPPO kullanıyorsanız açıklama kısmında belirtilenlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu uygulama, geri gitme veya ana menüye dönme butonları dokunmatik olan akıllı telefonlarda yanlışlıkla uygulamadan ayrılma gibi sorunları çözmede kullanılabilir. Uygulamanın isminden de anlaşılabileceği üzere tek görevi, ekrana dokunulmasını engellemektir. Ekrana dokunmayı engelleme seçeneğini tek bir tıkla kapattığınız gibi tek bir tıkla da açabilirsiniz. OPPO kullanıyorsanız açıklama kısmında belirtilenlere dikkat etmeniz gerekiyor.

Speedometer GPS Pro: Daha önce bir kez daha önerdiğimiz bu uygulama, araba kullanırken ya da bisiklet sürerken hız, mesafe ve konum gibi bilgileri anbean incelemenizi sağlar.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Vectronom: Mükemmel bir müziğin üzerine 3D bilmece oyunu ilave edilirse ne olur? Bu soru, oyunun gelişim sürecini en iyi şekilde yansıtan bir soru olabilir çünkü Vectronom tam olarak bundan ibaret bir oyundur. Son derece ilginç grafiklere sahip bu oyunda bulmacaları olabildiğince hızlı çözmeniz gerekiyor. Her seviyede farklı bir müzik ve renk düzeni yer alıyor. Güncellemelerle oyuna eklenen seviyeler ise oyuncular tarafından oluşturuluyor. Oyun normalde 20,99 TL karşılığında satın alınıyor ancak kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir. Oyunun 79 oyuncunun değerlendirmesi ile Play Store'da 4,1 puanı bulunuyor.

Quaddro 2: Quaddro 2, zeka ve konstrasyon geliştiren eğlenceli bir oyundur. Oyunda 80 seviye bulunuyor ve bunlar belirli zorluk aşamalarına göre sıralanıyor. Oynanışı oldukça basittir. 4 ya da 9 noktalı bir kare oluşturana kadar noktaları hareket ettirmeniz gerekiyor. Aynı anda istediğiniz kadar nokta hareket ettirmekte özgürsünüz. Noktalar 3 renge kadar değişebilir. Bunlar kırmızı, yeşil ve mavidir.

A-2481: Daha önce insan beynini kontrol etmekle ilgili bir düşünceniz oldu mu? Bu düşünce geliştiricilerin de aklına gelmiş olmalı ki ortaya böyle bir oyun çıkmış. Bu oyunda gizli bir askeri sığınakta beyin kontrolüne ilişkin küçük ipuçları bulmanız isteniyor. Korku oyunu olarak Play Store'a eklenen A-2481 isimli oyunun karanlık ve kasvetli bir havası bulunuyor. 2.601 kişinin derecelendirmesiyle 4,0 puan almış.

Dead Bunker 2 HD: A-2481 gibi Dead Bunker 2 de bir korku oyunudur. Bu oyunda işi için hayatını riske atmaktan çekinmeyen bir karakteri yönetiyorsunuz. Daha önce yaptığı sayısız iş için ödeme alan bu karakter özel kuvvetlerde beraber görev yaptığı eski bir arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde aldığı bir görevden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Arkadaşınızın sizden istediği rakiplerin laboratuvarlarından birinden ona lazım olan belgeleri bulmaktır ancak onu bulmanız hiç de kolay olmayacaktır.

Magnet Balls 2: Önceki iki oyuna göre biraz daha açık ve renkli olan bu oyunda ekrandaki tüm topları temizlemeniz ve mümkün olan en yüksek puana ulaşmanız gerekiyor. 600'den fazla seviye bulunan oyunda ayrıyeten 2 tane de oyun modu yer alıyor.

Sudoku Cartoon: Renkli bir sudoku oyununa ne dersiniz? Cartoon Sudoku ile en sevdiğiniz anime karakterleri ile sudoku oynayabilirsiniz. Oyunda 5.000'den fazla farklı aşama bulunuyor. Kolay, normal, zor ve profesyonel seviyelerden herhangi birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Defender Heroes Premium: Vakit geçirmek için yeni bir kule savunma oyunu mu arıyorsunuz? İşte kalenizi ele geçirmek isteyenleri kalenizden uzak tutmak için kıyasıya mücadele verebileceğiniz yeni bir oyun daha!

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Stellar Tour: Bu uygulama, gök bilimine ilişkin her türlü unsuru öğrenmenizi sağlar. Bulutsular, galaksiler, gezegenler, uydular ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Stellar Tour'u kullanabilirsiniz.

Murmur (Sesli Günlük): Günlüğünüz varsa ve günlüğünüze duyguları aktarmayı seviyorsanız bu amaçla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu duymak sizi oldukça sevindirebilir. Bu uygulama, gününüzü anlatabileceğiniz, duygularınızı kayıt altına alabileceğiniz basit ancak bu tür bir uygulama arayanları mutlu edecek bir uygulamadır.

YoWindow Weather: Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listemizi düzenli olarak takip ediyorsanız bu uygulamanın iki haftadır ücretsiz olduğunu fark etmişsinizdir. Uygulamayı geçen haftalarda indiremediyseniz şimdi indirebilirsiniz. Bu bir hava durumu uygulamasıdır ama size sadece hava durumunu gösteren bir uygulama değildir. Uygulama, hava durumuna özel olarak bir arka plan da sağlıyor.

Kintsugi: Eskiden not almak için not defterleri kullanılırdı ama teknolojinin gelişmesi ile o günler eskide kaldı. Kintsugi isimli uygulama, sesli notlar kaydetmenizi ve bunları düzenlemenizi sağlar.

Vegan Food Near You: Bu uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, beslenme programına bağlı kalmanızı sağlayacak vegan restoranlar bulabilirsiniz.

Enjoy the Sunset: Bu uygulama ile güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağını görebilirsiniz.

Pixelcam: Bu uygulamayla portre fotoğraflarınızı pikselleştirebilirsiniz.

Random (Number Generator): Minimum ve maksimum olmak üzere iki sayı belirleyin ve uygulamanın sizin için belirtilen değerler arasından rastgele bir sayı seçmesini sağlayın.

PhotoBox Widget: Favori fotoğraflarınızı telefonunuza widget olarak ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)