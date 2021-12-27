Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (27 Aralık)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 27 Aralık haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (27 Aralık)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede kullanmak istediğiniz bir uygulama buldunuz ama şu anda cihazınızda onu kullanmanız için yeterli alan yok mu? Geçici olarak bir uygulamayı silin ve cihazınızda yeterli alan açın, indirmek istediğiniz uygulamayı ücretli olmadan indirin ve ardından cihazınızdan silin. Bu şekilde uygulamayı başka bir zamanda kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Miracast For Android to TV: Bu uygulama, akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin ekranını akıllı televizyonunuza yansıtabilmenize olanak tanır. Bu işlem için uygulamanın akıllı televizyon modelini desteklemesi gerekiyor. Normalde 71,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. 3,9 puana sahip olan Miracast For Android to TV, 964 kişi tarafından derecelendirildi.

Sketch Me Pro: Fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşmadan önce onları çizime dönüştürerek bir değişiklik yapmaya ne dersiniz? Sketch Me ile istediğiniz fotoğrafı saniyeler içinde çizime dönüştürebilirsiniz. 3,9 puana sahip olan uygulama, 2 bin 906 kişi tarafından derecelendirildi. Kısa süreliğine ücretsiz olan Sketch Me Pro'ya bir şans verebilirsiniz.

Resize Me: Bu uygulama, Facebook veya Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yüklemek ya da başkasıyla paylaşmak istediğiniz fotoğrafları kalitesini koruyarak yeniden boyutlandırmanızı sağlar.

BlackCam Pro: Bu uygulama bir süre önce 5,49 TL fiyat etiketine sahipti ama çok kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye açıldı. Siyah beyaz fotoğrafların eski günlere götürmedeki başarısını takdir edenlerdenseniz bu kamera uygulamasını mutlaka denemelisiniz. 4,3 puana sahip olan uygulama, 2 bin 748 kişi tarafından derecelendirildi.

Gif Me: Hareketli görüntüler oluşturmanın kısa ve pratik bir yolunu mu arıyorsunuz? Gif Me, size 14 saniyelik görüntü yakalama olanağı verir ve buna ek olarak gerçek zamanlı filtreler, e-posta ve sosyal medyada paylaşma gibi özelliklerle hareketli görüntüyü düzenleyip direkt paylaşmanızı sağlar.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Zombie Avengers Stickman War Z: Bu oyunda zombiler ile mücadele ediyoruz. Herhangi bir reklamın yer almadığı yapımda karakterimiz özel güçlere sahip. Özel güçleri ve yakın dövüş silahlarını kullanarak zombileri yok etmeye çalışıyoruz.

Message Quest: Bu oyun, içerisinde kaybolabileceğiniz bir macera oyunu olsa da yöneteceğiniz ana karakteriniz oldukça uykucu birisi ve kurtarmanız gereken bir dünya var. 4,2 puana sahip olan Message Quest, 28 bin 254 kişi tarafından derecelendirildi. Bu, oyunun ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Manoir: Platform oyunu türündeki Manoir'de bir fasulyeyi kontrol ediyoruz. İki boyutlu bir oyun olan Manoir'i kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Cytus II: Rayark Games tarafından geliştirilen Cytus II, çok başarılı bir müzik ritim oyunudur. Çok sayıda müziğin yer aldığı yapım, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Normalde 12,99 TL fiyata sahip olan Cytus II'yi kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 4,2 puana sahip olan başarılı oyun, 122 bin 321 kişi tarafından derecelendirildi.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Shine - Sparkle Camera: Videolarınıza ve fotoğraflarınıza efekt eklemek için bir uygulama arıyorsanız Shine - Sparkle Camera isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Çok sayıda efektin yer aldığı uygulamada renk filtreleri de mevcut.

Search Ace Pro: İnternette gezinme deneyimini önemli ölçüde iyileştiren Search Ace Pro, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Hızlı web araması, YouTube resim içinde resim ve daha pek çok özelliğe sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Memos-Voice: Bu uygulama, ses kayıtlarına resim ve not ekleyebilmenize olanak tanır. Başarılı kullanıcı arayüzüyle dikkat çeken uygulama, kaydettiğiniz sesleri düzenleyebilmenizi sağlayan bazı araçlara da sahiptir. 4,6 puana sahip olan Memos-Voice, 333 kişi tarafından derecelendirildi.

Scanner App: Bu uygulama sayesinde pasaport, ehliyet, sözleşme, not, fatura veya evrakları tarayabilir, taradığınız belgeleri diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz. PDF ve JPEG desteğine sahip olan Scanner App'de imza ekleme özelliği de mevcut.

Rollit - Photo Transfer App: Bu uygulama, bir bilgisayardan iPhone'unuzdaki galeriye fotoğraf ve video aktarmanıza olanak tanır. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama üzerinden aktarılan içeriklerin kalite kaybına uğramadığı belirtiliyor. Başarılı uygulama JPG, JPEG, MP4, M4V ve 3GP dahil olmak üzere çok sayıda uzantıyı destekliyor.

Videdit: iPhone veya iPad için bir video düzenleme uygulaması arıyorsanız Videdit'e bir şans verebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, videolarınızı daha etkileyici hale getirmenize yardımcı olur. 4,5 puana sahip olan uygulama, 591 kişi tarafından derecelendirildi.

English Words 4 Beginners: Bu uygulama, ingilizce öğrenmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır. English Words 4 Beginners sayesinde yeni İngilizce kelimeler keşfedebilir ve bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilirsiniz. Uygulamanın yalnızca iPad sürümünün olduğunu belirtelim.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)