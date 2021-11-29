Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (29 Kasım)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 29 Kasım haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (29 Kasım)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Rotation Control: Bu uygulama, mevcut uygulamayı kapatmak zorunda kalmadan ekranınızı hızlı ve pratik bir şekilde döndürmenize olanak tanır. 5 puana sahip olan uygulama 111 kişi tarafından derecelendirildi.

Ringtone Scheduler: Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, akıllı telefonunuzun zil sesini saatlere göre ayarlamanıza yardımcı olur. Böylelikle telefonunuzun zil sesi belirli saatlerde otomatik olarak değişir.

Home Workouts Gym Pro: Evde ekipmansız egzersiz yapmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri olan Home Workouts Gym Pro'nun içerisinde yer alan karın, göğüs, kol, bacak ve vücut egzersizlerini yaparak vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Bu egzersizlerin tamamının uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Bunları yapmak için ekipmana gerek yoktur. Her gün sadece birkaç dakikanızı ayırarak kaslarınızı gözle görülebilecek bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Photo Motion: Bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız Photo Motion'a bir şans verebilirsiniz. Çeşitli efektlerin yer aldığı uygulama, sahip olduğu 4,2 puan ile dikkat çekiyor.

Livemocha: Dil öğrenmek için bir mobil uygulama arıyorsanız Livemocha'yı deneyebilirsiniz. Bu uygulama ile yabancı dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Uygulamada çalışma, yazma, dinleme, anlama, konuşma ve diyalog olmak üzere altı farklı öğrenme modülü yer alıyor. Uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

90X Photo Lab Editor Pro: Fotoğraflar için çeşitli efektlerin yer aldığı bir uygulama arıyorsanız 90X Photo Lab Editor Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Uygulamada blur, neon, siyah ve beyaz olmak üzere altı adet efekt bulunuyor. Normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Merge Number Puzzle: Merge Number Puzzle: Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynamak için bir bulmaca oyunu arıyorsanız Merge Number Puzzle isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Normalde 29,99 TL fiyat etiketine sahip olan oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Everybody's RPG: Reborn: RPG türünü seviyorsanız Everybody's RPG: Reborn isimli mobil oyuna bir şans verebilirsiniz. Piksel grafiklere sahip olan yapımda keyifli vakit geçirebilirsiniz. 3,3 puana sahip olan oyun 2 bin 115 kişi tarafından derecelendirildi.

MathLand Full Version: Eğitici bir oyun arıyosranız MathLand Full Version'ı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Eğlenceli yapımda çeşitli mini oyunlar ile dört işlem öğretiliyor.

Grow Zombie VIP: Zombi temalı strateji oyunu Grow Zombie VIP kısa süreliğine ücretsiz oldu. Google Play Store'da 4,1 puana sahip olan başarılı oyun 7 bin 242 kişi tarafından derecelendirildi. Bu, oyunun ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Bottle Target Shooting Master: Bu oyunda şişeleri vurmaya çalışıyorsunuz. Normalde 99,99 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Ball Balance 3D: Bu oyundaki amaç topu hareket ettirerek çıkış noktasına ulaştırmaktır. Elbette bu pek kolay olmuyor. Çok sayıda seviyenin yer aldığı yapımda başarılı bölüm tasarımları bulunuyor.

Monster Killer Pro: Londra'da geçen Monster Killer Pro'da canavarlara karşı mücadele ediyorsunuz. Çeşitli boss'ların yer aldığı oyunda RPG ögesi yer alıyor. 4,1 puana sahip olan oyun 6 bin 755 kişi tarafından derecelendirildi.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

DoubleTake by FiLMiC Pro: Cihazınızı bir stüdyoya dönüştüren uygulama, bazı iPhone modellerinde aynı anda iki kameradan video çekebilmenize olanak tanır. Bu modelleri arasında iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs, Xr ve SE 2 yer alıyor. Bu modellerin dışındaki cihazlarda tek kameradan video kaydı yapılabiliyor.

Recent Contacts: Bu uygulama, rehbere son eklediğiniz kişilerin eklenme tarihi ve saati gibi detayları sunar. 4,8 puana sahip olan uygulama 515 kişi tarafından derecelendirildi.

Make A Call - Fake Call: Bu uygulama, sahte aramalar yapmanıza olanak tanır. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Make A Call - Fake Call 4,1 puana sahip.

Easy Spending Budget: Harcamalarınızı kaydedin ve bütçeden tasarruf etmenin yollarını bulun. Bütçe dostu olan bu uygulama ile yaptığınız tüm harcamaları kontrol edebilirsiniz.

Comment Picker for YouTube: Bu uygulama, çok sayıda yorum arasından bir kullanıcı seçer. Böylelikle uygulama, çekilişlerde kazananların belirlenmesine olanak tanır. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama 4,9 puan ile dikkat çekiyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)