Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (29 Mart)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 29 Mart haftasında kaçırılmaması gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir arada topladık. iOS ve Android işletim sistemlerinden hangisini kullandığının bir önemi bulunmuyor, aşağıdaki listeden her iki işletim sistemi için de ücretsiz oyun ve uygulama bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (29 Mart)

Ücretsiz uygulamaların sayı olarak çok fazla olması, kullanıcıların açısından her ne kadar faydalı olsa da bu tür uygulamalar genellikle reklamlarla doludur ve belirli özelliklerin kilidini açmak için uygulama içi satın alım gerektirebilir.

Bu listede yer alan uygulamaların çoğunda böyle bir durum söz konusu değildir çünkü bu listedeki oyunların büyük bir kısmı aslında ücretli olan fakat kampanya kapsamında ücretsiz hale gelmiş oyunlardan oluşuyor.

Bu listedeki uygulamalar ilginizi çekiyor ancak cihazınızda boş alan yoksa uygulamaları indirip kaldırabilirsiniz. Cihazınızdan kaldırdığınız uygulamayı daha sonra ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Bu hafta kullanıcıların indirebileceği iki ücretsiz Android uygulaması var. İşte ücretsiz indirebileceğiniz o uygulamalar:

Lines Square - White Icon Pack: Telefonunuzun uygulama simgelerinden hoşnut değilseniz Lines Square isimli uygulamanın sade ve şık bir simge paketini indirebilirsiniz.

Telefonunuzun uygulama simgelerinden hoşnut değilseniz Lines Square isimli uygulamanın sade ve şık bir simge paketini indirebilirsiniz. 90X Duplicate File Remover Pro: Telefonunuzun bir bahar temizliğine mi ihtiyacı var? Bu dosya kaldırma uygulaması, akıllı telefonunuzdaki dosyaların kopyasını temizleyerek size boş alan sağlar.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell: Birçok tuzağın olduğu bir alanda mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemenizin gerektiği bu oyunda çeşitli engelleri aşmalı ve seviyeyi tamamlamalısınız.

Birçok tuzağın olduğu bir alanda mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemenizin gerektiği bu oyunda çeşitli engelleri aşmalı ve seviyeyi tamamlamalısınız. Colorzzle : Renkleri eşleştirmenin gerektiği bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu ilginç oyuna mutlaka göz atmalısınız.

: Renkleri eşleştirmenin gerektiği bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu ilginç oyuna mutlaka göz atmalısınız. Mini Play : Bu oyunun içinde altı farklı oyun bulunuyor. Her oyun başka bir klasik oyun gibi görünüyor.

: Bu oyunun içinde altı farklı oyun bulunuyor. Her oyun başka bir klasik oyun gibi görünüyor. ShapeOminoes: Bu oyun, Play Store'da düzinelerce alternatifi bulabileceğiniz bir bulmaca oyunudur ancak premium sürüm olduğundan reklam içermiyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Balance: Meditation & Slee‪p : Bu bir meditasyon uygulamasıdır. Balance uygulamasında yeni bir hesap oluşturursanız uygulamayı 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Uygulama normalde oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğundan ötürü spor yapmaktan hoşlananlar mutlaka kampanyayı kaçırmadan indirmelidir.

: Bu bir meditasyon uygulamasıdır. Balance uygulamasında yeni bir hesap oluşturursanız uygulamayı 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Uygulama normalde oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğundan ötürü spor yapmaktan hoşlananlar mutlaka kampanyayı kaçırmadan indirmelidir. Python 3 : Yeni bir programlama dili öğrenmek isteyenler Python 3 ile başlayabilir. Bu uygulama ayrıca IDE içerir.

: Yeni bir programlama dili öğrenmek isteyenler Python 3 ile başlayabilir. Bu uygulama ayrıca IDE içerir. Lightsynt‪h : HDR fotoğraflar elde etmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Kullanıcı değerlendirmeleri olumlu yönde fakat işlemlerin biraz zaman aldığı söyleniyor.

: HDR fotoğraflar elde etmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Kullanıcı değerlendirmeleri olumlu yönde fakat işlemlerin biraz zaman aldığı söyleniyor. MeMoCam : Bu uygulama iPhone'unuzun kamerası ile yazıları ve sembolleri taramanızı ve taranan verileri doğrudan kullanabilmenizi sağlar.

: Bu uygulama iPhone'unuzun kamerası ile yazıları ve sembolleri taramanızı ve taranan verileri doğrudan kullanabilmenizi sağlar. Hollycool : Bu uygulama, iPhone ücretsiz video düzenleme uygulaması arayanların kesinlikle kaçırmaması gereken bir uygulamadır.

: Bu uygulama, iPhone ücretsiz video düzenleme uygulaması arayanların kesinlikle kaçırmaması gereken bir uygulamadır. Looking4Cache Pr‪o : Gittiğiniz yerleri kaydedebileceğiniz bir uygulamadır.

: Gittiğiniz yerleri kaydedebileceğiniz bir uygulamadır. DrumToolz: Davul çalmak ile ilgilenenlerin kesinlikle göz atması gereken bir uygulamadır.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)

Bu hafta yalnızca bir adet ücretsiz oyun bulunuyor. "Moonlight Express: Fortnight" isimli bu ücretsiz oyundaki amacınız evlerin balkonuna yakalanmadan hediye bırakmaktır.