Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (31 Mayıs)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde neler var? 31 Mayıs haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi tavsiye edilen ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir arada topladık.

Aşağıdaki listeden kısa süreliğine ücretsiz olan mobil oyun ve uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (31 Mayıs)

Ücretsiz uygulamaların sayısı oldukça yüksektir ancak bedava mobil uygulama veya oyunlar rahatsız edici seviyede reklam içerebilir. Bu reklamlara maruz kalmamak, uygulamalarda çeşitli sınırlamalara takılmamak için aşağıdaki listeden bir süreliğine ücretsiz olan uygulamaların sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Haftanın ücretsiz oyunları / uygulamaları listesinde yer alan uygulamaların büyük bir kısmı herhangi bir kısıtlama veya reklam içermiyor. Aşağıda beğendiğiniz, indirmek istediğiniz ücretsiz bir uygulama olursa kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Stylish Text: Bu uygulama ile 200'den fazla şık yazı tipinden birini seçebilir ve yazılarınızı şık bir hale getirebilirsiniz.

Sleep Faster, Meditation Pro: Bu uygulama, uyumasını kolaylaştıracak bir uygulama arayışında olanların yardımına koşuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Bricks Breaker Pro: Tamamen reklamsız olan bu ücretsiz mobil oyunda amacınız topları tuğlalara atmaktır. Oyunda herhangi bir seviye ve benzeri sınırlama yoktur. İstediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Super City Mario 8 in 1 Game Collections: Klasik video oyunlarının karışımı fikrine sıcak bakar mısınız? Bu oyun tam olarak bunu yapıyor!

Pac-Mania: Klasik oyunlar demişken Pac-Man'i de unutmamak gerekiyor. Oyun orijinale oldukça yakındır. Eski oyunları özlüyorsanız normal fiyatı olan 12,99 TL'ye dönmeden önce indirebilirsiniz.

Akıl Oyunları: Bu, oynarken zekanıza güvenmekten başka bir çarenizin olmadığı bir oyundur. Hafıza oyunları da dahil olmak üzere birbirinden çeşitli oyunların keyfini çıkarın!

Mystery of Fortune 2: Bu oyun, tipik bir zindan oyunu olmasının yanı sıra küçük bir Japon dokunuşuna da sahiptir. Oynarken eğlenceli zaman geçirmek için tercih edebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Sheiko: Vücut geliştirme ile ilgileniyorsanız performansınızı analiz edebileceğiniz bir uygulama olan Sheiko'yu inceleyebilirsiniz.

Asketch: iPhone ya da iPad'de karakalem çizimler yapmaktan hoşlanıyorsanız bu uygulama mutlaka gözlerinizin üzerinde olması gereken uygulamalar arasında yer almalıdır.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)