Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (4 Ekim)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde hangi mobil uygulama ve oyunlar yer alıyor? 4 Ekim haftasında kaçırmadan mutlaka indirilmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulama ve oyunlarını bir arada topladık. Aşağıdaki listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (4 Ekim)

Ücretsiz uygulamalar sayıca çok fazla olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da vardır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda bu durum söz konusu değildir. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki ücretsiz mobil oyun ve uygulamaları indirmeden önce dikkate almanız gerekenler:

Cihazınızda boş alan olmayabilir. Bu nedenle indirme işlemini başlatamıyorsanız akıllı telefonunuzda çok yer kaplayan uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silin, onun yerine listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirin. İndirdiğiniz bu uygulama ya da oyunu artık silseniz bile gelecekte onu tekrardan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Listedeki uygulamalar sadece kısa bir süreliğine ücretsizdir. Bu, uygulamaların zamanla normal fiyat etiketi ile satıldığı hale geri dönebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle kullanıcıların listeden beğendiği oyun veya uygulamaları hızlıca indirmesinde fayda var.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Prometheus News Feeds: Bu, kullanıcı dostu bir arayüzü ile dünya, işletme, spor, bilim, teknoloji, sağlık ve daha pek çok kategorideki haberlerle sizi güncel tutabilecek bir uygulamadır. Gece modu sayesinde uygulamayı kullanırken kesinlikle rahatsız olmazsınız. Dilediğiniz haberi yer imlerine ekleyebilir ve onlara özel notlar oluşturabilirsiniz. İlginç bulduğunuz haberleri hızlıca paylaşabilirsiniz. Uygulamanın normaldeki fiyatı ise 21,99 TL'dir. 156 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,1 puanı vardır.

Classic eReader: Teknoloji hiç olmadığı kadar gelişmiş bir noktada olsa da fiziksel kitaplar yerini henüz e-kitaplara vermiş değil. Bunun elbette ki kişiden kişiye değişen nedenleri olabilir fakat e-kitapların fiziksel kitaplara göre daha az tercih edilmesinin en önemli nedeni, kullanıcıların iyi bir e-kitap okuyucusuna sahip olmamasıdır. Bu klasik e-kitap okuyucusu ise karanlık mod da dahil olmak üzere size pek çok önemli özellik sağlar. Sayfa geçiş animasyonunu değiştirebilir, her ay okumaya ayırdığınız zamanın ayrıntılı halini görüntüleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Uygulamanın normaldeki fiyatı Prometheus News Feeds gibi 21,99 TL'dir.

Gallery - Photo Manager: Her Android işletim sistemli akıllı telefonun zaten dahili olarak gelen bir galeri uygulaması var. Bu uygulama da bir galeri uygulaması ancak normal galeri uygulamalarından farklı olarak size birkaç özellik sunuyor. Bu özellikler arasında en ilgi çekicisi ise şifre ile korunan albümler oluşturmadır.

Stylish Text: Twitter, Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında son derece şık, süslü yazı tipleri ile yazı yazmak ister misiniz? Bu uygulama, 14 benzersiz araç sağlar. 2000'den fazla emoji bulunan Stylish Text'te ayrıca karanlık mod ve normal mod arasında geçiş yapabilirsiniz. Yazıyı şekillendirmek için yapmanız gereken sadece şekillendirmek istediğiniz yazıyı yazmakla sınırlıdır.

Audio Recorder: Akıllı telefonunuzla birlikte gelen ses kaydetme uygulamasının sınırlı özellikleri ihtiyaçlarınızı karşılamıyor mu? Yeni bir uygulama kullanmak, size bu konuda yardımcı olabilir. Audio Recorder ile birbirinden canlı temalar arasından istediğinizi seçin, ses kaydedin, seçilen kayıtları yer imlerine ekleyin, M4A ve WAV formatlarında kaydedin, arka planda ses kaydı yapın ya da kaydedilen sesleri oynatın, kayıtları yeniden adlandırılın ve herhangi bir uygulamayı kullanarak hızlıca istediğiniz kişi ile paylaşın.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Mental Hospital III: Birinci şahıs nişancılık türündeki bu korku oyununda amacınız hayatta kalarak akıl hastanesinden kaçmaktır. Oyunun grafikleri her ne kadar ileri seviyede olmasa da sizi biraz ürkütebilecek bir şekilde geliştirilmiştir.

Sudoku Ultimate: Mantığın ön planda olduğu Sudoku oyununu bir de gelişmiş grafiklerle oynamaya ne dersiniz? Bu oyunun diğer Sudoku oyunlarından farkı ise size reklamsız ve basit bir deneyim sunmasıdır.

Monster Numbers Full Version: 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklara matematik öğretmek için yaşa uygun oyunlar mı arıyorsunuz? 1. ve 2. sınıfa giden çocuklara matematiği eğlenceli bir şekilde öğretmek mi istiyorsunuz? Bu oyunda 4-5, 6-7, 8-9, 10-16 yaşa ve hatta yetişkinlere yönelik matematik oyunları bulabilirsiniz.

Stickman Legends Shadow Fight Offline Sword Game: Stickman Legends serisinin muhtemelen en iyi oyunlarından birini şimdi ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. PvP ve RPG karışımı bir oyun olan Stickman Legends Shadow Fight'ta sayısız düşmana karşı kıyasıya bir mücadele vermeniz gerekiyor. Karakterinizi güçlendirin ve durmadan ilerleyin.

Legend Guardians Epic Heroes: Bu oyun, internet bağlantısı olmadan oynanabilen başka bir oyundur. RPG ve aksiyon oyunlarının birleştirilmesi sonucunda oluşmuştur. Oyundaki amacınız, krallıkları kurtarmaktır. Her savaşta ayrı bir strateji izlemeniz, doğru kahramanları kullanmanız, silahlarınızın gelişmiş olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Space Shooter Galaxy Attack: Uzay oyunlarına yakından ilgi duyuyorsanız bu oyunu oynamayı seveceksiniz. Oyunda galaksinin son kahramanısınız. Hedefinize ulaşmak için çok büyük bir mücadele vermeniz gerekiyor çünkü galaksiyi düşmanlardan kurtaracak olan sizden başkası değil. Oyun ilerledikçe uzay geminizi daha da iyi bir hale getirebileceksiniz. Böylece düşmanlarınıza karşı daha dayanıklı bir uzay gemisi elde etmiş olacaksınız.

Empire Warriors Premium: Kule savunma oyunları yıllar geçse bile oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor. Siz de böyle düşünüyorsanız Empire Warriors'un tam size göre olduğunu belirtmek gerekiyor. Empire Warriors, güçlü kahramanları ve eşsiz kuleleri ile benzersiz bir hale geliyor. 117 bin 701 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,5 puana sahip olan bu oyunu yeniden ücretli olmadan indirmenizde fayda var.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Thankful: Neden mutlusunuz? Bu uygulama, sizden her gün neden mutlu olduğunuzu söylemenizi istiyor. Başka bir görevi bulunmuyor. Uygulamanın amacı, sizi nelerin mutlu ettiğini daha iyi kavramanızı sağlamaktan ibarettir.

Sheiko - Workout Routines: En az 3 aydır ağırlık kaldırıyor ve gücünüzü daha da arttırmak istiyorsanız bu uygulamanın tam size göre olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu uygulamada ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Başlangıç, orta ve ileri seviyeler için çeşitli eğitim programlarına göz atabilir ve sizin için en iyi eğitime başlayabilirsiniz.

Syndromi: Bu uygulama, videoları hem tam ekran hem de resim içinde resim modunda izlemenize olanak tanıyan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamada bir YouTube uygulaması ile yapabileceğiniz hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. Videolara yorum bile yapabilirsiniz.

Tube Browser (Reklam Engelleyici): Bu uygulama, YouTube'da yer alan tüm reklamları engellemeyi vadediyor.

Vocabulary: Bu uygulama sayesinde İngilizce kelimeler öğrenebilirsiniz. Sözlük ile oyun karışımı bir uygulama olan Vocabulary'de binlerce kelime yer alıyor. Uygulama App Store'da 5 üzerinden 4,2 yıldıza sahip. Uygulamayı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Emoji Camera'da uygulama içi satın alım mevcut. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama başarılı kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photo Widget: Bu uygulama, galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan Photo Widget'da uygulama içi satın alım yer alıyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)