Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (5 Nisan)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 5 Nisan haftasında kaçırılmaması gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir arada topladık. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için de ücretsiz oyun ve uygulama bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (5 Nisan)

Ücretsiz uygulamaların sayı olarak çok fazla olması, kullanıcıların açısından her ne kadar faydalı olsa da bu tür uygulamalar çok fazla reklam içerir. Ücretsiz uygulamalarda ayrıca bazı özelliklerin kilini açmak için uygulama içi satın alım yapmak gerekebilir. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiler.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda böyle bir durum söz konusu değildir çünkü bu listedeki oyunların büyük bir kısmı aslında ücretli olan fakat kampanya kapsamında ücretsiz hale gelmiş oyunlardan oluşuyor.

Listedeki uygulamalar ilginizi çekiyor fakat cihazınızda yeterli miktarda boş depolama alanı yoksa uygulamaları indirip ardından kaldırabilirsiniz. Cihazınızdan kaldırdığınız uygulamaları daha sonra ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

QR ve Barkod Tarayıcı PRO: Reklamsız QR / Barkod tarayıcı arıyorsanız bu uygulamayı indirebilirsiniz. Normalde 18,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında sınırlı süreliğine ücretsiz hale geldi.

Brightness Manager: Bu uygulama sayesinde uygulamaların parlaklık düzeyini kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin Twitter uygulaması için ayarladığınız parlaklık düzeyi yalnızca o uygulama için geçerli olur. Normalde 4,99 TL fiyata sahip olan Brightness Manager, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Electron Config Pro: Normalde 48,99 TL fiyat etiketine sahip olan Electron Config Pro, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Kimyayı seviyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Winterlore I - A folkloric mystery adventure: 6,49 TL fiyata sahip olan macera oyunu, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Mayın tarama gemisi Pro: Klasik mayın tarlası oyununa oldukça benzeyen yapım, normalde 5,59 TL fiyat etiketine sahipti. Kampanya sona ermeden oyunu ücret ödemeden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Flappy Floor Bird Game: Flappy Bird'e benzerliğiyle dikkat çeken Flappy Floor Bird Game'i hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Flyre: Yangından kaçan bir közü kontrol ettiğimiz oyunda yağmur damlalarından kaçmamız gerekiyor. Yağmur damlasına çarptığınız takdirde oyun sona eriyor. Flyre'nin sonsuz koşu türüne çok benzediğini söyleyebiliriz.

Retro Pixel Hardcore platformer: Piksel grafiklerle platform oyunu oynamak isteyenlere hitap eden yapım, normalde 48,99 TL fiyat etiketine sahipti. Retro Pixel Hardcore platformer, kampanya kapsamında bedava oldu.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)