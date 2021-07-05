Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (5 Temmuz)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları oldukça heyecanlandıracak oyunlar bulunuyor. 5 Temmuz haftasında her Android ve iOS kullanıcısının mutlaka indirmesinin gerektiği ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını / oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (5 Temmuz)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbiriyle hiçbir bağının olmadığının altını çizmek gerekiyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmında reklam olur. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Audio Recorder: Telefonunuza dahili olarak gelen ses kaydetme uygulamasının yeterince iyi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Audio Recorder, WAV ya da M4A formatlarında ses kaydı yapmanıza olanak tanıyan basit bir uygulamadır. Kullanıcı arayüzü hem sade hem de şık olan bu uygulama kullanıcılara birbirinden farklı tema seçeneği sunar ve arka planda kaydetme ve kaydedilmiş sesi oynatma fırsatı sunar. Bu uygulama ayrıca oluşturulan kayıtları yeniden adlandırma ve paylaşma gibi temel özelliklere de sahiptir. Kaydettiğiniz seslere daha sonra bir liste altında ulaşabilirsiniz.

Float Tube: Bu uygulama, resim içinde resim modunu desteklemeyen Android sürümünü kullanan akıllı telefon kullanıcılarına yardımcı olabilecek bir uygulamadır. Bu uygulamanın en iyi tarafı ise müzik kliplerini dahi arka planda oynatabilmektir. YouTube'un resmi uygulamasında bunu yapmak için Premium aboneliği satın almak gerekir ancak bu uygulamayı kullanarak bütün videoları ücretsiz olarak arka planda oynatabilirsiniz.

Password Manager: Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca ve daha birçok dili destekleyen bu uygulama gizliliğe önem verenler ya da şifresini çok çabuk unutanlar için oldukça faydalı olabilir. Twitter, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda oluşturduğunuz şifrelerin her birini akılda tutmanın çok zor olduğunu düşünenlerdenseniz Password Manager'ın bunu sizin yerinize yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak hesap bilgilerinizi kategorize ederek saklayabilirsiniz. Şifreleriniz ayrıca AES-256 standardını kullanarak şifrelenir. Çevrim dışı olarak çalışması, en sevilen yanlarından biri olarak kabul edilir.

Milky Launcher Pro: 15'ten daha fazla tema seçeneği, geniş bir yazı tipi seçenek yelpazesi, kararsız kalınacak kadar çok sayıda simge paketi ve çok daha fazlasını içeren Milky Launcher'da Android işletim sistemli telefonunuzun görünümünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yükleyin, seçin ve uygulayın. 50,99 TL fiyat etiketine sahip bu uygulamanın kısa süreliğine ücretsiz olduğunu da unutmamak gerekiyor. Uygulama yeniden ücretli hale gelmeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Speed Math 2018: Oyun tarzında öğretmeye odaklanmış Speed Math uygulaması, size matematiğin aslında ne kadar eğlenceli olduğunu kanıtlayabilecek sayılı uygulamalardandır. Bu uygulama ile matematiğinizi en kısa sürede geliştirebilirsiniz. Uygulamanın kullandığı canlı renkler de oynarken sıkılmanıza asla izin vermeyecektir.

QR/Barcode Scanner PRO: Çok yönlü bir QR / barkod tarayıcı mı arıyorsunuz? Bu uygulama arayışınızı sona erdirebilir. Normalde 21,99 TL olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz olduğundan elinizi çabuk tutmanızda fayda var!

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

The House: Bu oyunun kendisini korkutacak bir oyun olmadığını düşünenlerin bir kez daha düşünmesine neden olacak bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. First-person shooter (Birinci şahıs nişancı) türündeki mobil oyun, ürkütücü atmosferi ve müzikleri ile tüylerin diken diken olmasına neden olabilir.

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombilerin ele geçirdiği bir dünyada hayatta kalmak için silahına güvenmekten başka bir çaresi olmayan karakteri yönettiğiniz Dead Bunker 4 Apocalypse isimli bu oyunda size verilen görevleri hızlıca yerine getirerek dünyayı zombilerden arındırmanız gerekiyor. Görevleri yerine getirirken karanlık bir atmosfere bürünmüş dünyada hakim olan atmosferi keşfetmeniz, yeni silahlar kazanmanız ve hayatta kalanları kurtarmanız gerekiyor. Oyundaki asıl amacınız, anti virüsü elde etmek için gerekli olan belgeleri bulmaktır ancak bunu yapmak sanıldığından da zordur.

Rogue Hearts: Bu oyun, Diablo tarzında bir rol yapma oyunu oynamak isteyenlerin bir kez daha düşünmeden göz atması gereken oyunlardandır.

Dungeon Corporation: 15,99 TL fiyat etiketi ile satılan bu oyunda amacınız bir şirkette önünüze çıkan yaratıkların üstesinden gelmektir. Oyunda karakterinizi güçlendirmek için mağazayı kullanmaktan çekinmeyin.

Cytus II: Müzik bir eğlenceden çok daha fazlasıdır. Bu söz, Cytus II'nin dünyasında çok daha önemli yere sahiptir. İçinde kaybolacağınız fütüristik dünyada yeni şeyler keşfetmeye hazır olun!

Everybody's RPG: Bu oyun, listedeki nostalji yapmanıza yardımcı olacak mobil oyunlardan ilkidir. 16 bit oyunlarla aranızda koparılamayacak kadar güçlü bir bağ varsa Everybody's RPG'ye mutlaka göz atın.

WindWings: Normalde 17,99 TL fiyatına sahip ancak kısa süreliğine geçerli kampanya sayesinde ücretsiz olmuş bu oyun ise sizi büyük bir maceranın içine sürüklüyor. Oyun yanlışlıkla gelecekte sıkışan bir askerin fantastik hikayesine odaklanıyor. İnsanların gelecekte çok ileri seviyede teknoloji sahibi olduğu oyunda karakteriniz bir orduya katılıyor. Sizin göreviniz ise karşınıza çıkacak tüm düşmanları ortadan kaldırmaktır. Bu düşmanların sizin gibi insanlardan oluşmadığını da unutmayın. Onlar Dünya'yı isitla etmek isteyen uzaylılardan oluşuyor. Düşmanlarınız hedefine ulaşmadan önce onların planlarını suya düşürmelisiniz.

King of Defense Premium: Bu oyunda krallığınızı korumak için savaşlara katılmanız ve savaşçılarınızı iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Oyun klasik bir kule savunma oyunu olsa da eğlenceli yapısı ile sizi uzun bir süre boyunca oyuna bağlayabilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Waterly: Su içmenin faydaları sayılamayacak kadar fazladır ama gün içerisinde çok fazla işle meşgul olan kişiler, günü yeterince su içmeden tamamlayabiliyor. Waterly ise size belirli aralıklarla su içmenizi hatırlatacak basit ve kullanışlı bir uygulamadır. Kısa süreliğine ücretsiz olduğundan onu bir an önce indirmenizde fayda var.

Pack The Bag Pro: Seyahate çıktıktan sonra evde bir şeyler unuttuğunu fark edenlerden misiniz? Bu uygulama, yolculuğunuz nereye olursa olsun, yarı yoldan geri dönmemeniz için size hatırlatıcı bir liste hazırlama olanağı sunar.

WaterDo: Bu uygulama, Pack The Bag Pro ile aynı görevi üstlenen başka bir uygulamadır. Yapılacaklar listesi oluşturmanızı sağlayan bu uygulama, görevlerinizi unutmadan yerine getirmenin etkili bir yolu olarak görülebilir. Basit bir görünümü vardır ve kullanımı kolaydır.

PropFun Pro: Her hafta yayımlanan kısa süreliğine ücretsiz uygulamalar ve oyunlar listemizi düzenli olarak takip ediyorsanız bu uygulamanın geçtiğimiz haftalarda ücretsiz olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Uygulama kısaca fotoğraflarınıza birbirinden eğlenceli filtreler eklemenize olanak tanır.

OptimumU: Bu, sağlıklı bir hayat için telefonunuzdan eksik etmemeniz gereken bir uygulamadır. İçerisinde çeşitli egzersizler ve beslenme düzenini sağlamaya yardımcı olacak araçlar vardır.

YoWindow Weather: Bu bir hava durumu uygulamasıdır ama size sadece hava durumunu gösteren bir uygulama değildir. Uygulama, hava durumuna özel olarak bir arka plan da sağlıyor.

It's About Time: Bu uygulama, saati tam ekranda gösterir. Arka plan, yazı tipi ve benzeri ayrıntıları uygulamanın seçeneklerinden belirleyebilirsiniz. Bunun haricinde bir özelliği yoktur.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)