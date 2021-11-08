Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (8 Kasım)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 8 Kasım haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (8 Kasım)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede kullanmak istediğiniz bir uygulama buldunuz ama şu anda cihazınızda onu kullanmanız için yeterli alan yok mu? Geçici olarak bir uygulamayı silin ve cihazınızda yeterli alan açın, indirmek istediğiniz uygulamayı ücretli olmadan indirin ve ardından cihazınızdan silin. Bu şekilde uygulamayı başka bir zamanda kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Bookmark Manager: Bu, yer imlerini web tarayıcısından bağımsız olarak kaydetmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Bookmark Manager ile bütün yer imlerini kolayca ve hızlı bir şekilde kaydedebilir, kaydettiğiniz yer imlerine hızlıca göz atabilir ve onları dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yer imi ekleme konsuunda herhangi bir sınırlama yoktur. Favori sitelerinizi, haber sitelerini, kitapları, yemek tariflerini ve çok daha fazlasını kaydedebilirsiniz. Yer imlerini dışa ve içe aktarma özelliğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Phone Booster Pro: Bu uygulama hız, pil ömrü ve daha fazlası dahil olmak üzere akıllı telefonunuzun performansını optimize edilmesini sağlar. Normalde 91,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa üsreliğine ücretsiz oldu. 4,3 puana sahip olan uygulama, 3 bin 389 kişi tarafından derecelendirildi.

Smart Navigation Bar: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonun alt kısmındaki menülerin yer aldığı kısmı özelleştirebilirsiniz. Örneğin ekranın alt kısmına bir görsel, animasyon veya hareketli yazı ekleyebilirsiniz.

QR ve Barkod Tarayıcı PRO: QR ve Barkod Tarayıcı yalnızca tarama ile sınırlı değil aynı zamanda QR / Barkodlar oluşturmak için de kullanılabilir. Kullanımı da bir o kadar kolay olan bu uygulamadan yararlanmak için uygulamayı açın ve kodu hizalayın. QR kod okuyucusu otomatik olarak tanımlama görevini yerine getirecektir. Hızlı tarama ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunan bu uygulamayı telefonunuzda bulundurmak isteyebilirsiniz.

Brightness Manager: Bu uygulama sayesinde her uygulama için farklı parlaklık seviyesi ayarlayabilirsiniz. Böylece uzun zaman geçirdiğiniz uygulamalar için ekran parlaklığını düşürebilirsiniz. Böylece her defasında parlaklığı ayarlamak zorunda kalmazsınız. Normalde 4,99 TL fiyat etiketine sahip olan Brightness Manager, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Card Vault Pro: Bu uygulama, kredi ve banka kartlarını kaydedebilmenize olanak tanır. Kart kaydetme sınırının olmadığı belirtiliyor. Uygulamada parmak izi ve yüz tanıma kilidi bulunuyor.

mAh Battery Pro: Bu uygulama, akıllı telefonunuzun bataryasına ilişkin detayları görüntüleyebilmenize yardımcı olur. Uygulamada pil seviyesi, sıcaklık, voltaj ve daha birçok bilgi mevcut.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Over The Bridge Pro: Bir ninjayı kontrol ettiğimiz oyunda engelleri aşmaya çalışarak en yüksek puanı elde etmeye çalışıyoruz. Oyunda beş farklı zorluk seviyesi yer alıyor. Reklam ve uygulama içi satın almanın olmadığı yapımda refleks oldukça büyük bir öneme sahip.

Castle Defender Premium: Kale savunma oyunlarına ilgili misiniz? Castle Defender, kalenizi savunmak için bir anlığına da olsa nefeslenmenize izin vermeyecek kadar aksiyon dolu bir oyundur. Kalenize doğru gelen düşmanlardan korumak için dikkatli ve çabuk olmanızda fayda var. Gözlerinizi kısa bir an da olsa kapatırsanız her şey yerle bir olabilir.

Words All Around Pro: Bulmaca türünü seven oyunculara hitap eden yapımda aynı blokların birleştirilmesi gerekiyor. Normalde 6,89 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Bricks Breaker Pro: Tamamen reklamsız olan bu ücretsiz mobil oyunda amacınız topları tuğlalara atmaktır. Oyunda herhangi bir seviye ve benzeri sınırlama yoktur. İstediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Fractal Space HD: Bilim kurgu temalı bulmaca oyununda uzay istsyonunun gizemlerini çözmeye çalışıyoruz. Bulmaca türünü seviyorsanız Fractal Space HD isimli yapıma bir şans verebilirsiniz.

Infinite Puzzle: Bulmaca türündeki oyunda bölümleri geçmek için tüm bağlantı noktalarını birleştirmemiz gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Block Distracting Websites: Bu uygulama, Safari tarayıcısında dikkat dağıtıcı internet sitelerini geçici olarak engellemenize olanak tanır. Örneğin ders çalışmanız gerektiği zamanlarda dikkatinizi dağıtan web sitelerini kısa bir süreliğine engelleyebilirsiniz. Böylelikle daha verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz.

Volume by Velocity: Bu uygulama, müzik veya podcast sesini hızınıza göre alçaltır veya yükseltir. Otomatik ve manuel modların yer aldığı uygulama, mevcut hızı öğrenmek için GPS hizmetini kullanır.

Simple Zazen Timer: Bir zamanlayıcı uygulaması arıyorsanız Simple Zazen Timer'a bir şans verebilirsiniz. Sahip olduğu minimal kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulama, App Store'da 4,7 puana sahip.

Templates for Pages Design: Uygulamada Apple Pages için binlerce şablon bulunuyor. Şablonlar arasında poster, broşür, davetiye gibi temalar mevcut. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Magic Answers: Sorduğunuz sorulara cevap alabileceğiniz Magic Answers, kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4,5 puana sahip olan uygulama, 41 kişi tarafından derecelendirildi. Magic Answers'da uygulama içi satın alma bulunuyor.

Contacts Backup: Kişi listesini hızlı ve pratik bir şekilde iCloud'a yedekleyebilir, dışa aktarabilir ve tüm cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada reklam yer almıyor. Uygulamada yedekleme geçmişini de görüntüleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)