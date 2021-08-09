Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (9 Ağustos)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları oldukça heyecanlandıracak oyunlar yer alıyor. 9 Ağustos haftasında her Android ve iOS kullanıcısının mutlaka indirmesinin gerektiği ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını / oyunlarını bir araya getirdik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (9 Ağustos)

Ücretsiz uygulamalarda yer alan reklam ve uygulama içi satın alma işlemi ile aşılabilen özellik kısıtlamalarından sıkıldınız mı? Kullanıcı deneyimini en olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelen reklam ve kısıtlamaların olmadığı ücretsiz uygulamaları kullanmak istiyorsanız kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Bu uygulamaların büyük bir kısmında kısıtlamaları aşmak ve uygulamanın daha fazla özelliğinden yararlanmak için ödeme yapmanızı gerektirecek uygulama içi satın alma işlemlerini gerçekleştirmenize gerek yoktur. Bu listedeki uygulamaların büyük bir kısmı reklamsızdır ve bütün özelliklere ücretsiz olarak erişmenize izin verir ancak bunların kısa süreliğine geçerli olduğunu unutmayın.

Son olarak listede çok beğendiğiniz ancak cihazınızda kullanılabilir depolama alanı olmaması nedeniyle indiremediğiniz bir uygulama veya oyun olursa bunları daha sonra kullanmak üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Babybook: Bebeklerin gün içerisindeki aktivitelerini kaydetmek isteyen ebeveynler, Babybook isimli uygulamaya bir şans verebilir. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, Google Play sayfasında 4 yıldıza sahip. Normalde 18,99 TL fiyat etiketi ile satılan uygulama, kampanya kapsamında çok kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Kampanya bitmeden uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Battery Charging Slideshow: Bu uygulama, şarjda olan telefonu dijital bir fotoğraf albümüne dönüştürüyor. Uygulama üzerinden galerinizde yer alan fotoğrafları seçebilir, fotoğrafların süresini ayarlayabilir ve hatta geçiş efektini belirleyebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra telefonunuzu şarja taktığınızda ekranda seçtiğiniz fotoğraflar yer alacaktır. Normalde 6,49 TL fiyat etiketine sahip oaln uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Blue Light Filter Pro: Telefon ekranındaki mavi ışığı azaltmak için bir uygulama arıyorsanız Blue Light Filter Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Her uygulama için mavi ışık filtresini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Çok kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulama, çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Kolay kullanıma sahip olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bubbles Battery Indicator: Bu uygulama, telefonunuz şarj olurken ekranınızın daha canlı ve renkli görünmesini sağlar. İçerisinde birbirinden çeşitli temaların yer aldığı bu uygulamada istediğiniz herhangi birini seçerek telefonunuzun görünümünü iyileştirebilirsiniz.

Lecture Notes: Yazı ve sesle not almak için basit ve aynı zamanda şık bir arayüze sahip uygulamaya ihtiyacınız varsa Lecture Notes size bu konuda yardımcı olabilir. Bu uygulama özellikle ders notları almanızı ve bu aldığınız notlara kolayca ulaşmanızı sağlar.

GFX Tool Pro: Bu uygulama, bazı mobil oyunların grafik seçeneklerini oldukça ayrıntılı bir şekilde yapılandırılmanıza olanak tanır. Normalde 11,99 TL fiyat etiketine sahip olan GFX Tool Pro, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamayı denemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Minerals Guide: Bu uygulama, 1400'den fazla farklı kristal hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Minimal tasarıma sahip olan Minerals Guide'de herhangi bir reklam yer almıyor. Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulamada karanlık mod bulunuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Boss Rush: Mythology Mobile: Yunan, İskandinav, Slav ve Mısır mitolojilerinin yer aldığı yapımda 20 boss mevcut. Kişiselleştirilebilir dokunmatik kontroller, oynanış deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor. Başarılı dövüş sistemine sahip olan mobil oyunda bir şövalyeyi kontrol ediyoruz. Oyunda çeşitli zorluk seviyeleri bulunuyor. Normalde 14,99 TL fiyat etiketine sahip olan Boss Rush, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Mobil cihaz üzerinden oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu arıyorsanız Boss Rush'a bir şans verebilirsiniz.

Heedless: 2 boyutlu rol yapma oyunu türünde bir mobil oyun arıyorsanız Heedless'i deneyebilirsiniz. Piksel grafiklere sahip olan Heedless'te keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oyunda herhangi bir reklamın yer almadığı belirtiliyor.

Alphabets Game: 30 farklı dil seçeneğine sahip olan Alphabets Game ile harfleri ve sayıları öğrenebilirsiniz. Eğitici bir oyun arayan kullanıcılar, bu oyuna bir şans verebilir. Oyunda çok sayıda hayvan yer alıyor. Hayvanların ismini öğrenebilir ve hatta hayvanlar hakkında bazı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Timing Hero PV: 8 bit grafiklere sahip olan Timing Hero PV, rol yapma oyunu seven oyunculara hitap ediyor. 31,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapımı şu anda ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Everybody's RPG: 16 bit grafiklere sahip olan Everybody's RPG, çok başarılı bir rol yapma oyunudur. PvP modunun da yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Oyunda ayrıca günlük ödüller de bulunuyor.

Live or Die: Kule savunma tarzında bir oyun arıyorsanız zombi temalı Live or Die isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Hayatta kalabilmek için üssünüzü güçlendirebilirsiniz. Normalde 7,79 TL fiyat etiketine sahip oaln oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Scanner: Bu uygulama metin belgelerini taramanıza ve kaydetmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Vegan Food Near You: Bu uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, beslenme programına bağlı kalmanızı sağlayacak vegan restoranlar bulabilirsiniz. Arama sonucunu vegan, paket servis, vejetaryen, glutensiz ve çok daha fazlasına göre filtreleyebilirsiniz. Yakınınızdaki yerleri kolaylıkla arayabilir ve çalışma saatlerini, yol tariflerini, fotoğrafları ve yorumları inceleyebilirsiniz. Uygulama şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıdır.

Enjoy the Sunset: Bu uygulama ile güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağını görebilirsiniz.

Pixelcam: Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan bu uygulama ile portre fotoğraflarınızı pikselleştirebilirsiniz.

DayCircle: Bu uygulama üzerinden tüm önemli tarihleri kaydedebilirsiniz. Böylece sizin için önemli olan tarihleri hiçbir zaman unutmazsınız. Çok başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan DayCircle, kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar arasında yer alıyor.

Dubcut: Video düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız Dubcut isimli uygulamaya bir şans verebilrisiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulama, düzenlenen videoları YouTube, TikTok, Discord ve daha pek çok platformda kolay bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)