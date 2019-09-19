Haftaya Ghost Recon: Breakpoint'in Açık Beta Testi Yapılacak

Yeni çıkacak Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için bu ayın başlarında kapalı beta testi gerçekleştirilmişti. Ön-sipariş ile satın alanların doğrudan erişim sağlayabildikleri teste, kayıt yaptıran oyunculardan şanslı olanlar da dolaylı yoldan katılımda bulunabilmişlerdi. Eğer katılımda bulunamadıysanız üzülmeyin. Önümüzdeki hafta içerisinde Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için bir de açık beta testi gerçekleştirilecek.

26 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan açık beta testi, bütün platformları kapsayacak ve dileyen bütün oyuncular katılımda bulunabilecekler. Ubisoft da testin başlaması öncesinde internet sayfası üzerinden detayları paylaştı.

Öncelikle açık beta testi PlayStation 4, PC (Uplay) ve Xbox One üzerinden 24 Eylül 2019 Salı günü TSİ 13:00 sıralarında, PC (Epic Games Store) üzerinden de TSİ 18:00 sıralarında indirilebilecek. Testin başlama zamanı ise PlayStation 4, PC (Uplay) ve Xbox One için 26 Eylül 2019 Salı günü TSİ 13:00, PC (Epic Games Store) için TSİ 18:00.

Test sırasında harita üzerindeki altı farklı bölgeye erişiminiz olacak. Bu altı farklı bölge genelinde de Operation Greenstone adı altında beş ana görev ve Auroa adı altında da üç yan görevin olacağını söyleyelim. Ayrıca Faction görevleri de bulunacak ve size her bir bölge için iki olmak üzere gün başına on iki görev verilecek.

Becerilerini test etmek isteyen oyuncular için de üç farklı Drone bölgesinde zorlu mücadeleler olacak. Bu mücadeleler sırasında Murmurs, Aamons ve Behemoths olmak üzere farklı tipteki düşmanlar ile karşılaşacaksınız.

Son olarak, Ghost War adı altındaki PvP modunu da deneyebileceksiniz. Seçilebilir dört haritanın bulunacağı mod, elemeye dayalı bir oynanış sunacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, 4 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.