Haftaya Wasteland 3 Kapalı Beta Testi Düzenlenecek

Wasteland serisinin yeni oyunu Wasteland 3, Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak. Halen geliştirilme sürecinde olan oyun için kapalı beta testinin yapılacağı duyuruldu. Ancak bu kapalı beta testi belirli bir kesime özel olacak.

Xbox Games Studios bünyesindeki inXile Entertainment stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan Wasteland 3, 2016 yılının Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Aynı Wasteland 2 gibi bu oyunun da hayran bağışları ile geliştirilmesine karar verilmişti. Ne var ki bu defa Fig hizmeti tercih edilmişti. Duyurusundan bir ay sonra başlayan kampanya, ertesi ay sona ermiş ve bu süreçte $3.000.000'dan fazla bağış toplanmıştı.

Unity motorunun kullanıldığı Wasteland 3, 19 Mayıs 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Ancak oyunu çıkışından önce deneyebileceksiniz. inXile Entertainment, yaptığı duyuru ile 17 Mart 2020 Salı günü TSİ 19:00 sıralarında PC (Steam) üzerinden başlayacak olan bir kapalı beta testinin düzenleneceğini duyurdu. Eğer Fig servisi üzerinden düzenlenen bağış kampanyasına en az $25 katkıda bulunmuşsanız, bu kapalı beta testine katılımda bulunabileceksiniz. Bunun için Crowd Ox tarafından e-posta adresinize gönderilecek olan kodu kullanmanız gerekecek. Eğer daha önceden yapılan Alfa testine katılmışsanız, bu yenisine doğrudan katılım hakkınız olacak.

inXile Entertainment tarafından kapalı beta testi ile ilgili olarak verilen detaylara bakılırsa, Wasteland 3 oyununun karakter yaratma ekranına erişim sağlayabilecek ve birkaç saatini oynayabileceksiniz. Ne var ki haritanın tamamı erişiminize açık olmayacak. Oynayışınız sırasında karşılaşacağınız sorunları veya geri dönüşlerinizi ana menüdeki Report Issues seçeneği ile geliştirici stüdyoya iletebileceksiniz.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Wasteland 3, 19 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak. Aktif bir Xbox Game Pass aboneliği olanlar ise ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.