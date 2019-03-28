Hakan: Muhafız 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Dijital yayın platformu Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız, ikinci sezon fragmanı ile karşımıza çıktı. Oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimlerle beklentileri daha da artıran dizinin ikinci sezonu 26 Nisan’da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl “Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi” sıfatıyla içerik kütüphanesindeki yerini alan Hakan: Muhafız, ya da global ismiyle The Protector, senaryo ve oyunculuk tarafındaki bazı noksanlarına rağmen genel anlamda olumlu eleştiriler almıştı.

Nitekim ilk sezondaki temel yaklaşımın, daha çok İstanbul’u tanıtmak üzerine olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. İkinci sezonda ise eksikliklerini tamamlamış, çok daha iddialı bir Hakan: Muhafız görmemiz içten bile değil.

Hakan: Muhafız in ikinci sezon fragmanında, oyuncu kadrosunda katılan bazı isimleri görüyoruz. Bu isimlerden bir tanesi olan Engin Öztürk, canlandırdığı karakterle Ölümsüzler’e karşı verilen savaşta çok kritik bir rol oynayacak.

Öztürk’ün yanı sıra efsane aktör Cüneyt Arkın ve son dönemin başarılı oyuncularından Boran Kuzum da yeni sezon kadrosuna katılan isimler arasında yer alıyor.

Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu ise ilk sezondaki rollerine geri dönüyor.

Binnur Karaevli tarafından hayata geçirilen dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki ve Can Evrenol oturuyor.

Hakan: Muhafız, ikinci sezonuyla 26 Nisan’da sadece Netflix’te yayınlanacak.

Hakan: Muhafız 2. Sezon Fragmanı