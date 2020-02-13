Hakan: Muhafız 3. Sezonunda Corona Virüs Teması! İşte İlk Fragman

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ın 3. sezon resmi fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü damga vurdu. Gelin hep beraber Hakan Muhafız'ın 3. sezon fragmanına yakından bakalım.

Hakan: Muhafız 3. Sezon Fragmanı İzle

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformlarından Netflix, Türkiye pazarına girmesinin ardından ülkemize özel içerikler hazırlayacağını dile getirmişti. İlk araştırmaların ardından İstanbul’da geçen bir süper kahraman dizisi çekme kararı veren Netflix Türkiye, karşımıza Hakan: Muhafız isimli dizi ile çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Hakan: Muhafız, 14 Aralık 2018 itibarıyla izlenmeye açılmış ve olumlu yorumlar almıştı. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayan dizi, Netflix’in yayın yaptığı birçok ülkede gösterime açılarak, popülaritesini katlamıştı. İlk iki sezonuyla geniş bir kitle toplamayı başaran dizi yeni sezonu ile geri dönüyor.

Toplamda 10 bölümden oluşacak olan 3. sezon, 6 Mart'ta seyirciler ile buluşacak. İstanbul'un kaderi gizemli bir düşmanın, Vezir'in ellerinde. Hakan artık Nisan (Funda Eryiğit), Burak (Taner Ölmez) ve yeni Sadık Olanlar'dan destek alsa da bu savaşta ona ışık tutacak kişiler ataları olacak.

Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi yüzünden İstanbul'u kurtarmak için savaşa giriyor. Şehir virüs ile mücadele ederken Hakan, panzehiri yapması için Nisan'a ulaşıyor ve macera başlıyor. Hemen aşağıdan Hakan: Muhafız 3. Sezon fragmanını izleyebilirsiniz.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.