Hakan: Muhafız Dizisinin Yeni Sezon Çekimleri Başladı

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın üçüncü ve dördüncü sezon çekimleri başladı.

İlk iki sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran Hakan: Muhafız, aksiyon dolu macerasına durdurak vermeden devam edecek. Globalde The Protector ismiyle lanse edilen seri, dijital yayın devi Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi olarak karşımıza çıkmıştı.

İki Sezon Arka Arkaya Çekilecek

Başrolünde Çağatay Ulusoy’u izlediğimiz Hakan: Muhafız in yeni sezon çekimleri başladı. Ulusoy’un yanı sıra dizinin diğer kemik oyuncuları Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu ilk iki sezondaki rollerine geri dönecekler.

Üçüncü ve dördüncü sezonların arka arkaya çekileceği diziye yeni isimler de eklendi. Bu iki sezonda ünlü oyuncular Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı ve Hasan Üner yer alacak.

Dizinin yeni sezonlarında tempo önemli oranda artacak. Ulusoy’un hayat verdiği Hakan karakteri, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için çetin bir savaşa girecek. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Hakan da panzehiri bulmak ve şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulacak.

Aşk, aksiyon, komedi, macera gibi Türk dramalarından alışkın olduğumuz temaların yanı sıra fantastik öğeler de içeren, İstanbul’u hikayenin odağında tutan Hakan: Muhafız, 3. ve 4. sezonları ile 2020 yılına kadar devam edecek.

Hakan: Muhafız 2. Sezon Fragmanı