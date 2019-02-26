Hakan: Muhafız İkinci Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı

Yakın zaman önce ilk sezonu yayınlanan ve izleyenler tarafından oldukça beğenilen Hakan: Muhafız ikinci sezon ilk fragmanı yayınlandı. Netflix Türkiye tarafından paylaşılan ikinci sezon fragmanı, dizinin devamına dair önemli detaylar sundu.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformlarından Netflix, Türkiye pazarına girmesinin ardından ülkemize özel içerikler hazırlayacağını dile getirmişti. İlk araştırmaların ardından İstanbul’da geçen bir süper kahraman dizisi çekme kararı veren Netflix Türkiye, karşımıza Hakan: Muhafız isimli dizi ile çıkmıştı. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Hakan: Muhafız, 14 Aralık 2018 itibarıyla izlenmeye açılmış ve olumlu yorumlar almıştı. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayan dizi, Netflix’in yayın yaptığı birçok ülkede gösterime açılarak, popülaritesini katlamıştı.

İlk sezonunda karakterin gelişimine ve hikayenin kurulmasına odaklanan dizi, bir süre önce üçüncü ve dördüncü sezonu için onay alarak, çokça izlendiğini tekrar göstermişti. Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken, yeni sezona dair ilk video yayınlandı.

“Şehrin üstünde bulutlar git gide artıyor. Zeynep'in yardıma ihtiyacı var. Hakan: Muhafız 2. sezonu çok yakında sadece Netflix'te” açıklamasıyla yayınlanan fragmanda dikkat çeken ilk detay, Türk filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın’ın ikinci sezonda yer alıyor olmasıydı. İlk sezondaki olayların devamına dair kimi detaylar barındıran fragmanı ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün.