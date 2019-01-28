Hakan: Muhafız'ın Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız, 14 Aralık 2018’de yayınlanmış ve izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. On milyonlarca kişiye ulaşan ve dünyanın dört bir tarafından izlenen dizi için bugün yeni bir video daha paylaşıldı.

190’dan fazla ülkede yaklaşık 140 milyon ücretli üyesiyle dijital ortamın en büyük yayıncısı Netflix, Türkiye’de faaliyete başlamasının ardından ülkemize özel içerikler üretmek adına harekete geçmişti. İlk çalışmaların ardından Hakan: Muhafız isimli diziyi merak edenlerle paylaşan Netflix Türkiye, bugün dizinin kamera arkası görüntülerini içeren kısa bir video yayınladı. Hey! Douglas müzikleriyle renklenen dizinin perde arkasinda neler yaşandığını anlatan videoda, dizinin geçtiği İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları da göze çarptı.

10 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği açıklanan Hakan'ın tanıtımı ise şöyle yapılmıştı: “Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?”