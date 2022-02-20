Bakanlık, Haksız Fiyat Artışlarının Engellenmesi İçin Şikayet Sistemi Oluşturdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde şikayetlerin giderek artmasıyla gıda fiyatlarında çeşitli düzenlemelere gidildi. Marketlere sıklıkla denetçiler gönderilirken, gıda ürünlerinin KDV’si de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde vatandaşların uygun ürünleri hangi marketlere bulabileceğini gösteren ‘Birlikten Berekete’ uygulaması da halka tanıtıldı. Bakanlık, gıda fiyatlarındaki haksız artışların önüne geçmek için ise yeni bir adım daha attı.

Şikayet Bildirim Sistemi Oluşturuldu

Bakanlığın duyurduğu ‘Şikayet Bildirim Sistemi’ uygulamasına göre vatandaşlar, haksız fiyat olduğunu düşündüğü fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini iletebilecek.

Söz konusu şikayetler, ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak ve vergi denetim kurulundaki müfettişler ile gelir idaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Hükümet, devreye alınacak Şikayet Bildirim Sistemi uygulamasıyla haksız olduğunu düşündüğü bazı fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi verilerine göre Türkiye’de enflasyon şu anda yüzde 48,69’la son 19 yılın zirvesine ulaşmış durumda.