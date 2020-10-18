Half-Life 2'yi Cyberpunk 2077 'ye Dönüştüren Mod Geliştirildi!

Half-Life 2, ilk kez 2004 yılında piyasaya sürüldü. Oyun modu geliştiricileri, Valve'nin en çok sevilen oyununa o zamandan bugüne kadar çeşitli modlar geliştirildi ancak oyun için yapılan son mod kadar hiçbir mod oyuncuları bu kadar şaşkına çevirmedi. Cyberpunk 2077 modu ile oyuncuları oldukça şaşırtan modun ismi ise G String olarak adlandırıldı. Peki, Valve'nin unutulmaz oyununa özel olarak geliştirilen oyun modu neler sunuyor? İşte oyun modu ile ilgili oyuncuların merak ettiği tüm ayrıntılar!

Half Life 2'yi Cyberpunk 2077 Yapan Mod Neler Sunuyor?

Steam'de yayımlanan projenin oyunun ana karakteri Gordon Freeman ile hiçbir ilişkisi bulunmuyor. Oyunda Gordon Freeman yerine Myo Hyori isimli Koreli bir genç kızı kontrol ediyoruz. Myo Hyori isimli karakteri kontrol ettiğimiz oyundaki amacımız ise dünya kaçınılmaz sona doğru ilerlerken önümüze çıkan birçok engel ve tehlikeli olayın dışında kalmak ve devasa büyüklükteki metropolü ve onun ötesini keşfetmek.

Half-Life 2 için geliştirilen oyun modu, Steam sayfasında yer verilen açıklamada da yer verildiği gibi, Cyberpunk 2077'den ilham alınan bir oyun modu. G-String ismi verilen oyun modu büyük bir çoğunlukla hikaye üzerinde duruyor ancak oyunculara hikayenin dışında da birçok etkileşim yolu sunuyor. Çevrenizdeki ögeleri kullanarak çözebileceğiniz bulmacalar ile donatılmış ve first person shooter türünde geliştirilmiş mod ayrıca eski okul bir yaklaşıma sahip. Sağlık, zırh ve benzeri bilgileri tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi sunar.

Oyunun Steam sayfasında yer verilen ifadelere göre G-String on yılı aşkın bir süredir geliştiriliyordu. İngilizce, Rusça, Korece ve Almanca gibi dil desteklerine sahip olan mod başlı başlına yeni bir oyun olarak kabul edilebilir çünkü oyun moduna bakıldığı zaman orijinal oyunun tamamen dışına çıkıldığı görülüyor ve oyuncularda bambaşka bir oyun oynuyormuş hissi uyandırıyor.

G-String isimli bu oyun modunun geliştirilmesinde en büyük rolü olan kişi oyun modunun geliştiricisi Eyaura olsa da yayıncı LunchHouse'un yanı sıra Valve de önemli bir rol oynuyor ancak Valve'nin oyun modunun geliştirilmesinde oynadığı role tam olarak yer verilmedi. Peki, Half-Life 2 oyununu Cyberpunk 2077'ye çeviren G-String isimli oyun modu hakkında sizlerin düşünceleri neler? Oyun moduna dair tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.