Half-Life: Alyx için Dokuz Yeni Ekran Görüntüsü Yayınlandı

Eğer bir ertelenme haberiyle karşılaşmazsak, Mart ayı içerisinde yeni bir Half-Life oyunu ile karşılaşacağız. Valve, Half-Life: Alyx üzerinde çalışıyor. Ne var ki oyun VR için geliştiriliyor. Henüz net bir çıkış tarihi olmayan Half-Life: Alyx için dokuz yeni ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Bahsi geçen ekran görüntüleri, Valve News Network isimli Half-Life hayranı Youtube kanalında yayınlanan videonun içeriğinde bulunuyor. Söylenene göre bu ekran görüntüleri, Half-Life: Alyx oyununa erişimi olan bir kişi tarafından alınmış. Bir diğer deyişle, resmi olarak Valve tarafından yayınlanmış değiller ama buna rağmen sürprizi bozacak bir içerik barındırmadığını söyleyelim. Gönül rahatlığı ile bakabilirsiniz.

Ekran görüntülerinde, hikayenin akışı boyunca ziyaret edeceğimiz mekanların yanı sıra Combine askerlerini de görebiliyoruz. Hatta bir tanesi muhtemelen Headcrab saldırısına uğramış gibi görünüyor. Sonu da pek hayırlı olmamış ne yazık ki.

Yeni Half-Life: Alyx Ekran Görüntüleri

Half-Life: Alyx konusu

Half-Life: Alyx, Half-Life ve Half-Life 2 arasındaki bir zamanda geçiyor. Black Mesa hadisesi sonrasında, Combine olarak bilinen yaratık türünün gezegendeki hakimiyeti iyiden iyiye güçlenmeye başlıyor. Bunu sonlandırmak isteyen ana karakterimiz Alyx Vance ve babası Dr. Eli Vance, bir direniş örgütü kuruyorlar. Combine ile savaş devam ederken, baba-kız kritik araştırmalar ve gizli bilimsel çalışmalar yapıyor ve tehdide son verebilmek için hayati öneme sahip silahlar üretiyor olacaklar.

Bir VR oyunu olmasına rağmen hikayesi ve araştırma ögeleri ile on beş saatlik bir oynanış sunacak olan Half-Life: Alyx, oyuncuların beklediği türden bir Half-Life deneyimi sunacak.