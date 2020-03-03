Half-Life: Alyx'in Üç Yeni Oynanış Videosunu Kaçırmayın

Yıllardan sonra, bu ay yeni bir Half-Life oyunu satışa sunulacak. Sanal gerçeklik cihazları için geliştirilmekte olan Half-Life: Alyx, 23 Mart 2020 tarihinde oyun dünyasındaki yerini alacak. Dün Valve, toplam uzunluğu dokuz dakika olan üç yeni oynanış videosu yayınladı.

Half-Life: Alyx için bir sanal gerçeklik oyunu olmasına rağmen kronolojide yeri olmadığını söyleyemeyiz. Öyle ki konusu Half-Life ile Half-Life 2 arasındaki bir zamanda geçiyor ve Alyx Vance rolünde olacaksınız.

Combine olarak bilinen yaratık türü, Black Mesa hadisesi sonrasında dünya üzerinde sağladığı hakimiyeti perçinlemiştir. Ana karakterimiz ise babası ile son savunma babında bir örgüt kurmuştur. Yaratık ırkına karşı savaş devam ederken Alyx Vance ve Dr. Eli Vance de laboratuvarlarında yaptıkları araştırmalar ile hayati önemi olan silahlar üretiyor olacaklar.

Yayınlanan üç oynanış videosundan ilkinde City 17 bölgesi boyunca ilerleyişi görüyoruz. Bu esnada, etraftaki konteynerleri araştırarak bulduğu malzemeler ile silah geliştirme sistemini görebiliyoruz. Ayrıca Combine sağlık istasyonu da kullanılıyor.

İkinci videoda ise şehrin Xen tarafından istila edilmiş olan bölümünü görüyoruz. Barnacle ve Headcrab ile mücadele edilirken bir yandan da kapıları açmak için bulmaca çözülüyor.

Son olarak üçüncü videoda, Combine ile çatışmalar ekranımıza geliyor. Bu defa tüfek kullanımı ve yer çekimi eldivenleri ile atılan el bombalarını geri gönderebilme özelliğini de görme fırsatımız oluyor.

Index, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest ve Windows Mixed Reality için geliştirilmiş olan Half-Life: Alyx, 23 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.