Half-Life: Alyx Klavye ve Fare ile Nasıl Oynanır?

Oyun severler tarafından heyecanla beklenen Half-Life: Alyx oyunu sonunda satışa sunuldu. Ancak oyunun, sadece arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile oynanabiliyor olması pek çok oyun sever tarafından hoş karşılanmadı. Peki, Half-Life: Alyx klavye ve mouse ile nasıl oynanır?

Arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin satış fiyatlarının biraz yüksek olması, her oyun severin bu gözlüklere sahip olabilmesini maalesef mümkün kılmıyor. Bu nedenle pek çok kişi heyecanla beklemesine karşın, satışa sunulan Half-Life:Alyx oyununu deneyimleyememişti.

Alyx klavye ve mouse kurulumu nasıl yapılır?

Valve tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı sanal gerçeklik oyunu Half-Life: Alyx için yeni bir modun yayımlandığı açıklandı. Yayımlanan yeni mod sayesinde, oyunu klavye ve fare ile de oynamak artık mümkün. Bütün oyun severleri mutlu eden yeni oyun modu, pek çok oyun modundan farklı olarak, son derece kolay kuruluma sahip. Half-Life tutkunları Half-Life: Alyx'i rahatlıkla bilgisayarlarına indirip klavye ve fare kullanarak oynayabilecek.

Oyunun nasıl indirilip kurulabileceğine dair Youtube platformunda yayınlanan video ile, Half-Life:Alyx'i bilgisayarına kurabilir ve oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Satış fiyatının 92 TL olduğu belirtilen oyun şimdiden pek çok oyun sever tarafından satın alınmaya başlandı.