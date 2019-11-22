Half-Life: Alyx Resmi Olarak Duyuruldu, İşte İlk Detaylar

Valve uzun zamandan sonra yeni bir Half-Life oyunu duyurdu. Ancak hemen heyecanlanmamanızı öneriyoruz. Çünkü, bu oyun sanal gerçeklik cihazları için geliştirilmekte olan bir oyun olacak. Half-Life: Alyx, önümüzdeki senenin Mart ayında bizlerle olacak.

Konu olarak Half-Life ve Half-Life 2 arasında geçecek olan Half-Life: Alyx, Combine olarak bilinen yaratık türüne karşı verilen savaşın hikayesini anlatacak. Black Mesa hadisesinden sonra, yaratıkların gezegen üzerindeki hakimiyeti iyiden iyiye güçlenmeye devam ederken ana karakterimiz Alyx Vance ve babası Dr. Eli Vance bir direniş kurarak kurtarıcı olmaya çalışacaklar. Baba-kız gizli bilimsel çalışmalara devam ediyor, kritik araştırmalar yapıyor ve Combine tehdidine son verebilmek için çok değerli araçlar üretiyor olacaklar.

Valve, sanal gerçeklik için geliştiriliyor olmasına rağmen Half-Life: Alyx oyununun hikayesiyle, araştırma ögeleriyle, çevresel etkileşimiyle ve sunduğu çatışma sahneleriyle on beş saatlik oynanış sunan tam bir Half-Life deneyimi sunacağını söylüyor.

Valve Index kullanıcıları için ücretsiz olacak şekilde HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality için satışa sunulacak. Eğer şimdiden oyunu satın almak isterseniz, %10 oranında bir indirimle Steam üzerinden ön-siparişle 82,80 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz. 30 Mart 2020 tarihinde sona erecek promosyon sonrasında 90 TL olacak.

Eğer Valve Index sahibiyseniz veya bu yıl bitmeden satın alırsanız, alternatif silah görünümleri, Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 için Half-Life: Alyx temalı içerik, SteamVR Home alanınızdan Half-Life: Alyx oyununun mekanlarını araştırma ve topluluk tarafından üretilmiş olan ortamlar gibi ek ödülleriniz olacak.

Son olarak, Steam sayfasında oyunla birlikte gelecek ve yeni mekanlar inşa etmeye yarayacak olan Source 2 araçlarını kullanan her oyuncunun topluluk için yeni mekanlar sunabileceğinden bahsediliyor. Ayrıca Valve'in bölüm yaratma aracı Hammer'ın da oyunun sanal gerçeklik oynanış araçları ve bileşenleri ile güncellenmiş olduğuna dikkat çekiliyor.

Half-Life: Alyx için yayınlanan duyuru fragmanına ve ilk ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Half-Life: Alyx Ekran Görüntüleri

Half-Life: Alyx En Düşük Sistem Gereksinimleri