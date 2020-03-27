Half-Life: Alyx Sanal Gerçeklik Cihazı Olmadan Oynandı

Half-Life: Alyx duyurusundan sonra yapılan bir röportaj sırasında, oyunun sanal gerçeklik cihazları için planlandığını, klavye ve fare ile oynanan bir versiyonunun mümkün olmadığı söylenmişti. Ne var ki bu söylemin tarihe karışması pek fazla sürmeyecekmiş gibi görünüyor.

Half-Life serisinin yeni oyunu, birkaç gün önce satışa sunulmuştu. Serinin önceki oyunları arasındaki fark ise, bu seferkinin sadece Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest ve Windows Mixed Reality için satışa sunulmuş olması. Ancak beklenildiği üzere şu sıralarda adından oldukça söz ettiren bir oyun olmaya devam ediyor.

Şu anda sadece sanal gerçeklik cihazına sahip olanlar bu oyunu oynayabiliyorlarken, diğer oyuncuların kafalarındaki tek soru ise günün birince bu oyunu klavye ve fare ile oynayıp oynayamayacakları. Valve News Network kanalının kurucusu Tyler McVicker, Half-Life: Alyx oyununu klavye ve fare kullanarak oynamayı başardı. Bahsi geçen Twitch üzerinden canlı yayını sırasında da bunu nasıl başardığını gösterdi.

Aşağıdan izleyebileceğiniz klipte de görebileceğiniz üzere McVicker, Half-Life 2 ekran göstergelerini etkinleştirebilmenin yanı sıra birkaç silahı da kullanabiliyor.

Half-Life: Alyx oyununu resmi olmasa da bu şekilde sanal gerçeklik cihazı olmadan oynayabilmek büyük bir adım. Bakalım Valve cephesi bu duruma ne diyecek?