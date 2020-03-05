Half-Life: Alyx, Serinin Son Oyunu Olmayacak

Geliştirilmesine devam edilen Half-Life: Alyx, 23 Mart 2020 tarihinde bizlerle olacak. Sanal gerçeklik cihazları için satışa sunulacak olmasına rağmen tam bir Half-Life deneyimi sunacak olan oyun, haliyle gelecekte serinin yeni oyunlarını görüp görmeyeceğimizi merak ettiriyor. Valve, bu konuda yüreklere bir parça su serpti. Half-Life: Alyx oyunu, şirket için seriye dönüş anlamına geliyormuş.

Game Informer sitesi, Valve Oyun Tasarımcısı Robin Walker bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajın sonunda sorulan "Bu oyunun halen Half-Life 3 üzerinde çalıştığınıza işaret olduğunu umut eden hayranlara ne demek istiyorsunuz?" sorusuna cevap veren Walker, "Half-Life bizim için çok şey ifade ediyor ve karakterleriyle, çevresiyle ve mekanikleriyle yeniden bir araya gelmek inanılmaz değerli oldu. Half-Life: Alyx'te Half-Life 2'den bu yana Valve'de çalışan ekip üyeleri var ve birçoğu da orijinal Half-Life'a kadar uzanıyor. Aynı zamanda Hall-Life: Alyx için ekipte olup ilk defa seri oyunu üzerinden çalışanlar var ve birçoğu sonuncusu olmamasını ümit ediyor. Half-Life: Alyx'i kesinlikle bu dünyaya dönüşümüz olarak görüyoruz, sonu değil." yorumunda bulundu.

Bu açıklama elbette Half-Life 3 oyununun geliştirilme aşamasında olduğuna işaret değil ama umutların yeşilliğini korumasını da sağlamıyor değil ki Valve Index stoklarının kısa sürede tükenmesi, Half-Life serisine olan açlığın en büyük göstergesi oldu.

Son olarak, hatırlayacağınız üzere Half-Life: Alyx oyununun yeni duyurulduğu zamanlarda, Geoff Keighley Valve ofisini ziyaret etmiş ve geliştiriciler ile bir röportaj yapmıştı. Bu röportaj sırasında, David Speyrer, kendileri için Half-Life ile ilgili olarak sırada ne olduğunu görmek için dünyanın reaksiyonunu görmeyi istediklerini söylemişti. Bakalım incelemeler ve puanlamalar ne yönde olacak? Beklemedeyiz.