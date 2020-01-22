Half-Life Oyunlarını Nisan Ayına Kadar Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Yıllardan sonra, bu sene yeni bir Half-Life oyunu satışa sunulacak. Geçtiğimiz sene yapılan duyuru ile Half-Life: Alyx, önümüzdeki Mart ayı içerisinde satışa sunulacak. Oyunun VR platformu için geliştirildiğini söyleyelim. Ne var ki, sağlam bir hikaye ile tam bir Half-Life deneyimi sunulacak. Eğer yeni oyunu oynamayı istiyor ama konu olarak hiçbir şeyin havada kalmasını istemiyorsanız, şanslı olduğunuzu söyleyelim.

Dün Steam kullanıcıları, Half-Life: Alyx oyununun çıkışına kadar Half-Life Collection'ı ücretsiz olarak oynanabileceğine dair bildirim almışlardı. Ne var ki bildirim erken yollanmıştı. Çünkü, bildirimin yollandığı sıralarda Steam üzerinde Half-Life Collection bulunmuyordu. Promosyon geçte olsa artık faal.

Bugünden itibaren Half-Life, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life: Source, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One ve Half-Life 2: Episode Two oyunlarını 1 Nisan 2020 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu sayede, Half-Life: Alyx oyununa sağlam bir başlangıç yapabileceksiniz.

Half-Life: Alyx konusu

Half-Life: Alyx, Half-Life ve Half-Life 2 arasındaki bir zamanda geçiyor. Black Mesa hadisesi sonrasında, Combine olarak bilinen yaratık türünün gezegendeki hakimiyeti iyiden iyiye güçlenmeye başlıyor. Bunu sonlandırmak isteyen ana karakterimiz Alyx Vance ve babası Dr. Eli Vance, bir direniş örgütü kuruyorlar. Combine ile savaş devam ederken, baba-kız kritik araştırmalar ve gizli bilimsel çalışmalar yapıyor ve tehdide son verebilmek için hayati öneme sahip silahlar üretiyor olacaklar.

Bir VR oyunu olmasına rağmen hikayesi ve araştırma ögeleri ile on beş saatlik bir oynanış sunacak olan Half-Life: Alyx, oyuncuların beklediği türden bir Half-Life deneyimi sunacak.