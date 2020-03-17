Halo 2 ve Halo 2: Anniversary Testlerine Bu Ayın Sonunda Başlanacak

Halo serisi, PC platformundaki yerini bütünüyle almaya adım adım yaklaşıyor. Halo 2 ve Halo 2 Anniversary kapalı beta testleri bu ayın sonuna doğru başlayacak. Ayrıca Halo: Reach için Forge ve Theater testlerinin de eş zamanlı olarak başlayacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz senenin Mart ayı içerisinde duyurulan Halo Insider Program ile seri oyunları PC platformuna da gelmeye başlamıştı. İlk olarak Halo: Reach, geçtiğimiz bu ay içerisinde de Halo: Combat Evolved hem bağımsız olarak hem de Halo: The Master Chief Collection paketi ile PC oyuncularının beğenisine sunuldu.

Sıra artık Halo 2 ve Halo 2 Anniversary oyunlarına geldi. Henüz net bir tarih verilmiyor ama bu ayın sonlarına doğru başlanacağı söyleniyor. Ne var ki planlanan tarihte bir değişiklik yaşanabilir. Mesela Ocak ayında yapılması planlanan Halo: Combat Evolved Anniversary testi Ring 1 ile ilgili olarak yaşanan teknik sorunlardan dolayı Şubat ayına ertelenmişti.

Halo Viewpoint sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sözleşme Koordinatörü Tyler Davis şu sözlere yer verdi: "Hatırlatıcı olması açısından, uçuşlar (stüdyonun 'testler'e verdiği isim), bizim için erken erişim yapılarının oyunların herkese ulaşmasından önce Halo Insider'larımıza sunmanın bir yolu. Çoğunlukla aksilikler yaşanır ve devam eden çalışmaları tam anlamıyla temsil eder. Bu oyunları inşa etmek bir işlem ve olaylar değişebilir. Yukarıda bahsi geçen tüm içerikler ve zamanlamaları değişebilir ama her şey yolunda giderse, sıradaki uçuş için Mart ayının sonunu hedefliyoruz."

Şu an için Halo 2 ve Halo 2 Anniversary oyunlarının nihai sürümlerinin ne zaman PC platformuna çıkacağı belirsiz ama Halo: Combat Evolved Anniversary ile ilgili testlerin tamamlanması ile PC platformuma çıkışı arasında fazla bir zaman geçmediğini hesaba katacak olursak, muhtemelen önümüzdeki ayın sonlarına doğru büyük buluşma gerçekleşebilir.

Halo 2 Anniversary sonrasında, geriye Halo 3, Halo 3: ODST (Senaryo) ve Halo 4 kalıyor. Bu üç oyunun da bu yıl bitmeden PC kullanıcıları ile buluşturulması hedefleniyor. Umuyoruz ki bir aksilik yaşanmayacak.