Halo 3 PC Çıkış Tarihi Duyuruldu

Microsoft bünyesindeki en önemli serilerden bir tanesi olan Halo, Halo: The Master Chief Collection adı altında PC platformuna da taşınıyordu. İlk olarak Halo: Reach ile başlayan süreç, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 ve Halo 2: Anniversary ile devam etmişti. Şimdi ise sırada üçüncü oyun var. Halo 3 PC çıkış tarihi en nihayetinde duyuruldu.

Halo 3 PC Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Halo Insider Program kapsamında kapalı beta testi gerçekleştirilen oyunun çıkış tarihi, bugün itibarıyla netlik kazandı. Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan duyuru ile Halo 3, 14 Temmuz 2020 tarihinde Microsoft Store ve Steam PC kullanıcılarıyla da buluşacak. Eğer Steam kullanıcısıysanız, Halo: The Master Chief Collection 9 Temmuz 2020 tarihine kadar mağazadan indirimli olarak 48.80 TL'ye satılacak. İsterseniz Halo 3 oyununu aynı tarihe kadar eş değer bir ücret karşılığında bağımsız olarak da satın alabilmeniz mümkün olacak. Microsoft Store tarafında ise yine bağımsız olarak satın alabilecek olmanın yanı sıra PC için Xbox Games Pass servisinden ek bir ücret ödemeden indirebileceksiniz.

Serinin üçüncü ana oyunu, Halo: Combat Evolved ile başlayan hikaye için bir kapanış perdesi olacak. Covenant, Flood ve insanlık üçgenindeki savaş devam ederken bir kez daha Master Chief rolünde olacağınız hikayeye göre, Afrika kumullarının keşfedilmeyi bekleyen eski bir sır yatıyor. Bu sırrı keşfi ise insanlığın yok oluşu veya kurtuluşu olacaktır. Nedeni ise ise Covenant ile devam etmekte olan çatışmanın seyrine etki edecek olması.

Halo 3 on bir görevden oluşan ana senaryonun yanı sıra, yenilenmiş ilerleme sistemi ve yirmi dört harita ile çok oyunculu mod, oyun oynamanın yeni yollarını yaratabileceğiniz Forge ve hoşunuza giden anları kaydedip topluluk ile paylaşabileceğiniz Theater modları da bulunuyor.

Son olarak, PC platformunda 4K çözünürlükte 60 FPS ve üstünü destekleyecek olan Halo 3 oyununda özelleştirilebilir fare ve klavye ve çok geniş ekran desteği, FOV (Görüş Alanı) özelleştirmesi ve çok daha fazlası da karşınıza çıkacak.

Duyuruya özel olarak Microsoft ve 343 Industries tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.