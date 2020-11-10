Halo 4 PC Çıkış Tarihi Netlik Kazandı

Halo 4 oyununun da PC versiyonuna gelecek olması ile Halo: The Master Chief Collection tam anlamıyla taşınmış olacak. Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan duyuru ile Halo 4 PC çıkış tarihi belli oldu. Eğer herhangi bir aksilik olmaz ise, önümüzdeki hafta içerisinde beklenen buluşma gerçekleşecek.

Bildiğiniz gibi Halo serisinin devam oyunlarının PC platformuna da gelişi uzun zamandır bekleniyordu ve Aralık ayı içerisinde Halo: Reach ile bir süreç başlamıştı. Bu süreçte öncelikli olarak yapılan kapalı beta testleri ile Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 2 Anniversary, Halo 3 ve son olarak da Halo 3 ODST hem Microsoft Store hem de Steam üzerinden satışa sunulmuş ve sıra koleksiyon paketindeki son parça olan Halo 4 oyununa gelmişti.

Halo 4 PC Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yakın bir zaman önce kapalı beta testi gerçekleşmiş olan Halo 4, eğer bir aksilik olmaz ise 17 Kasım 2020 tarihinde PC oyuncuları ile buluşacak. Halo: The Master Chief Collection paketine sahip olanların ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri bu oyunu, eğer koleksiyon paketine sahip değilseniz bağımsız olarak da satın alabilecekler.

Hikaye olarak Halo 3 oyununun dört yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan Halo 4 ile Master Chief, bir kez daha geri dönüş yapacak. Beklenmedik bir gemi kazası ile gizemli bir dünyada mahsur kalan ana karakterimiz, evine geri dönebilmek için eski bir uzaylı ırkı ile mücadele ederek sırlarını açığa çıkartmak durumunda kalacak. Bu süreçte de yeni düşmanlar ve son derece tehlikeli bir teknoloji ile yüz yüze gelecek.

Koleksiyon paketindeki diğer oyunlar gibi Halo 4 oyununda da 4K’ya kadar UHD çözünürlük desteği, 60 ve üstü kare hızının yanı sıra özelleştirilebilir fare ve klavye ve çok geniş ekran desteği, FOV (Görüş Alanı) özelleştirmesi ve çok daha fazla seçeneğiniz olacak.

Ana senaryo modunun dışında yirmi beş kadar harita, güncellenmiş zırh özelleştirme sistemi, Forge ve Theater ile çok oyunculu modu ve ana senaryo moduna kaldığı yerden devam edebileceğiniz kooperatif odaklı ve kurgu temelli Spartan Ops modu da sizleri bekleyecek.

Halo 4 oyununun PC çıkış tarihi duyurusuna özel olarak hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.