Halo: Combat Evolved Anniversary Betası, Önümüzdeki Yılın Başlarında Başlayacak

Halo serisinden PC için satışa sunulan son oyun Halo 2 olmuştu. On iki yıllık bir süreden sonra ise tam anlamıyla bir geri dönüş yapılacak. Bildiğiniz gibi Microsoft Store sayfası üzerinden yapılan açıklamayla; Halo: Reach 3, Aralık 2019 tarihinde Halo: The Master Chief Collection paketinden PC kullanıcılarıyla buluşacak ilk oyun olacak.

Halo: Reach sonrasında ise Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Senaryo) ve Halo 4 sırasıyla devam edilecek. Halo: Reach, PC ve Xbox One için çıkışı sonrasında Halo: Combat Evolved Anniversary için kapalı beta testlerine başlanacağını da duyuruldu.

PCGamesN sitesinin yaptığı röportaj sırasında konuşan 343 Industries Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard, "Halo: Reach önümüzdeki ay çıktığında, tatil döneminden sonra yeniden bir ayarlama yapacağız ve Halo CE için teste başlayacağız. Koleksiyonun geri kalanını tamamlayana kadar bu şekilde devam edeceğiz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Çok eski bir oyunu taşıyor ve bu platform için 4K 60 FPS çalışacak ama aynı zamanda PC oyuncularının bugünlerdeki beklentilerinin tamamını karşılamaya da çalışıyoruz. Kare hızında kilit olmaması, Görüş Alanı sürgüsü ve farklı görüntü boyutları için destek gibi."

Halo: The Master Chief Collection paketini şu anda Steam veya Microsoft Store üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz. Steam fiyatı 61 TL iken, Microsoft Store fiyatı ise 110 TL. Eğer oyunları parça parça almak isterseniz de Halo: Reach oyununun Steam fiyatının 18.5 TL, Microsoft Store fiyatının da 28.75 TL olduğunu söyleyelim.