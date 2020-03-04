Halo: Combat Evolved Anniversary PC için Satışa Sunuldu

Halo: Combat Evolved Anniversary PC sürümü bugün itibarıyla satışa çıktı. 2011 yılında Halo 4 ile birlikte tanıtılan ve ilk Halo oyununun elden geçirilmiş hali olan Halo: Combat Evolved Anniversary, beklenmedik şekilde bilgisayar platformunda alıcı beklemeye başladı.

Yapılan açıklama ile oyunun Steam üzerinden satın alınabileceği söylenirken, fiyatının 18.5 TL olduğu duyuruldu. Oyunun Halo: The Master Chief Collection içerisine dahil edildiğini aktaran Microsoft, ilk oyunu bir de PC üzerinde oynamak isteyenlerin Windows Store üzerinden paketi de satın alabileceklerini aktardı. Aktif bir Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa PC veya Xbox One üzerinden ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceğiniz de söylenenler arasında yerini aldı.

Halo: Combay Evolved Anniversary PC sürümünde neler var?

Önceki gün PC için Xbox Game Pass servisinde ortaya çıkmıştı Halo: Combat Evolved Anniversary. Ne var ki indirmeye kalktığınızda hata mesajı ile karşılaşıyordunuz. Haliyle resmi çıkış tarihi duyurusunun yakında olduğu tahmin ediliyordu. Microsoft ve 343 Industries ise yaptıkları duyuru ile oyunun satışa çıktığını müjdelediler.

Onuncu yılına özel olarak geliştirilmiş görsellik ile yenilenmiş versiyon Halo: Combat Evolved Anniversary, oyuna adını veren halka şeklindeki dünyada geçiyor. Zorunlu bir iniş yapan Master Chief, Covenant adı verilen düşmanların tehdidi altında olan insanlara karşı yardım etmekle görevlendiriliyor. Bu görev sırasında da dünyanın sırrını ortaya çıkarıyor ve savaş galaksideki tüm yaşamı kurtarmaya yönelik hale geliyor.

Halo: Combat Evolved Anniversary PC platformunda en az 60 FPS akıcılıkta 4K UHD çözünürlüğün yanı sıra klavye ve fare, çok geniş ebatlı monitör desteği de sunuyor. Ayrıca FOV (Görüş Alanı) özelleştirmesi, istenildiğinde orijinal görselliğe geri dönebilme seçeneği ve çok daha fazlası bulunuyor.

Son olarak, güncel ilerleme sisteminin ve on dokuzdan fazla harita içeren çok oyunculu modun da bulunduğunu söyleyeyim.