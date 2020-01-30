Halo: Combat Evolved Anniversary Test Tarihi Ertelendi

Halo: Reach sonrasında 343 Industries, Halo: Combat Evolved Anniversary testleri için hazırlık yapıyor. Normalinde bu ay içerisinde başlaması planlanıyordu testlerin ama beklenmedik sorunlar yüzünden ertelendi.

Halo Waypoint günlük sayfası üzerinden yapılan açıklamada, Flight adı verilen testlerin öncelikle 343 Industries ile yakınen çalışan dış ortakları temsil eden Ring 1 ve Ring 2 için başlayacağı söylenmişti. Sonrasında ise Halo Insider Program kullanıcılarının katılabildiği Ring 3 ile genişleyecekti.

Bugün ise yine Halo Waypoint günlük sayfası üzerinden yeni bir açıklamada bulunan Sözleşme Koordinatörü Tyler Davis, testin planladıkları zamana yetişmeyeceğini belirtti. "Uçuşun başlaması öncesinde, ekibin geliştirmeye, test etmeye ve oyuncu geri dönüşü için hazırlamaya devam ettiği birçok alan var." yorumunda bulundu ve devam etti: "Şu an için uçuşun Ring 1'e girmesine engel olan yaklaşık on teknik hata / sorun var. Genel olarak, uçuşun başlaması öncesinde çözümlemek için zamana ihtiyacımızın olduğu az sayıda kullanıcı arayüzü, performans ve grafik sorunları var."

Şimdilik testin başlama tarihi belli değil ama katılımda bulunabilmek için öncelikle Halo Insider Program kayıtlı kullanıcısı olmanız gerekiyor. Buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ayrıca onaylanmış e-posta adresinizin ve profilinizde güncel bir DXDIAG verinizin olması gerekiyor. Katılımcılar test sırasında tek oyunculu ve kooperatif destekli hikaye modunu, çok oyunculu modu, özelleştirme seçeneklerini ve aşama kaydetme sistemini deneyebilme fırsatı bulacaklar.