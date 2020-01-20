Halo: Combat Evolved Anniversary Testleri Önümüzdeki Ay Başlıyor

Halo: Reach, geçtiğimiz ayın başlarında PC kullanıcılarıyla buluşmuştu. Oyunun en iyi hale getirilmesi için icra edilen çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. 343 Industries ve biz oyuncular için sıra Halo: Combat Evolved Anniversary oyununa geliyor. Ancak öncesinde elbette bir test aşaması olacak. Halo Insider Program kapsamında gerçekleşecek olan Halo: Combat Evolved Anniversary testlerinin yakın bir zamanda başlayacağı söyleniyor.

Halo Waypoint günlük sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, Halo: Combat Evolved Anniversary testi bu ayın sonlarına doğru 343 Industries ile yakınen çalışan dış ortaklar için başlayacak ve önümüzdeki ay içerisinde de programa kayıtlı olan bütün kullanıcıların katılımına açılacak. Bir diğer deyişle, onaylanmış e-posta adresi ile güncel bir Halo Insider hesabınızın olması ve profilinizde güncel bir DXDIAG verinizin olması gerekiyor.

Halo: Combat Evolved Anniversary testi sırasında, katılımcılar tek oyunculu ve kooperatif destekli hikaye modunu, çok oyunculu modunu, özelleştirme seçeneklerini ve aşama kaydetme sistemini deneyebilecekler.

Bildiğiniz gibi 343 Industries Halo: The Master Chief Collection paketini PC platformuna olabildiğince sağlıklı bir şekilde aktarmak istediğini belirtmişti önceden ve bu bağlamda da bu testler önemli sınavlar olacak. Halo Viewpoint sayfası üzerinde belirtilene göre, Halo: Combat Evolved Anniversary testi ile özel sunucu doğrulamasına, P2P bağlantılara, oyunun Steam ve Windows Store versiyonları arasındaki oynanışa, özelleştirme için yeni arayüze ve sıradaki sezon için aşama kaydetme sistemine yoğunlaşılacak.

Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan açıklama ile Halo: The Master Chief Collection PC platformuna parça parça getiriliyor. Pakette Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4 olmak üzere altı oyun bulunuyor. Geçtiğimiz ayın başlarında Halo: Reach gelmişti. Halo: Combat Evolved Anniversary için henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil ama testler sırasında aksaklık yaşanmaz ise fazla bekleyeceğimizi sanmıyoruz. Bu oyunun sonrasında, yola Halo 2: Anniversary ile devam edilecek.