Halo Dizisinin İlk Sezonu Çıkmadan 2. Sezon Onayı Geldi!

Paramount+ tarafından yayımlanan Halo dizisi, 24 Mart’ta izleyici karşısına çıkacak. Ancak Halo, henüz daha izleyici karşısına çıkmadan ikinci sezonu için onay aldı. Paramount+’ın sahibi ViacomCBS, dizinin ikinci sezonu için Showtime, 343 Industries ve Steven Spielberg’in sahibi olduğu Amblin Television ile birlikte çalışacak.

İkinci Sezon Onayı Aldı

The Killing, Brave New World ve Homecoming gibi başarılı yapımlarda imzası bulunan David Wiener, dizinin ikinci sezonunda baş yapımcılık görevini üstlenecek. Ancak şu an için ViacomCBS’in ikinci sezon hakkında paylaştığı detaylar bunlarla sınırlı.

Diğer yandan Halo dizisinin ikinci sezon yayın tarihi de henüz belli değil. Paramount+’ta senaryolu orijinal içerikler şefi olarak görev yapan David Nevins, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: ‘İkinci sezon onayı, bizim bu epik diziye izleyici çekme konusundaki güvenimizi gösteriyor.’

Halo Dizisi Konusu Nedir?

Halo, 26. yüzyılda insan ırkı ile Covenant olarak bilinen uzaylı bir tür arasında gerçkeleşen destansı savaşa odaklanıyor. Tüm dünyada 77 milyondan fazla kopya satan oyun 24 Mart’ta izleyici ile buluşacak ve ilk sezonu 9 bölümden oluşacak.