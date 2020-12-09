Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan açıklama ile beraber Halo Infinite çıkış tarihi belli oldu. Peki, Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite ne zaman çıkacak? İşte milyonlarca oyuncu tarafından beklenen oyunun çıkış tarihi ile ilgili detaylar!

Halo Infinite Çıkış Tarihi Ne zaman?

Yayıncı Microsoft ve geliştirici 343 Industries, geçtiğimiz aylarda Halo isimli resmi Twitter hesabı üzerinden Halo Infinite çıkış tarihi ile ilgili erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu. Halo Infinite’ten sorumlu stüdyo şefi Chris Lee tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Halo oyununun yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelendiğini açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde geliştirici ekibin evde çalıştığını ve evden AAA olarak nitelendirilen büyük bütçeli video oyunlarının geliştirilmesinin epey zor olduğunu belirten Lee, bu sebepten ötürü erteleme kararı aldıklarını ifade etmişti. Böylece yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Series S konsolları ile beraber kasım ayında çıkışını gerçekleştirmesi beklenen video oyunu, 2021 yılına ertelenmişti fakat çıkış tarihi ile ilgili detay verilmemişti.

Geliştirici ekip tarafından paylaşılan blog yazısına göre Halo Infinite, 2021 yılının sonbahar mevsiminde PC, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Bu, Halo Infinite’in neredeyse bir yıl ertelenmiş olacağı anlamına geliyor. Yapılan açıklamada, net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü oyunun çıkış yapacağı ayı ve gün henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda çıkış tarihi ile ilgili net bilgi paylaşılması bekleniyor.

343 Industries tarafından geliştirilmekte olan video oyununun PC sürümü Steam ve Microsoft Store üzerinden satışa sunulacak. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Halo Infinite’in çok oyunculu modunun ücretsiz olacağı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda Halo Infinite Xbox Series X sürümünün 120 FPS’i destekleyeceği belirtilmişti. Geliştirici ekip, çok oyunculu modda keyifli oyun deneyimi için profesyonel Halo oyuncuları ile birlikte çalışıyor.

Merakla içerisinde beklenen yeni Halo oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2021 yılının sonbahar mevisminde PC, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek olan Halo Infinite ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.