Halo Infinite Çok Oyunculu Modu Ücretsiz Olacak Müjdesi

Halo Infinite çok oyunculu modu, ücretsiz olarak oyuncular ile buluşturulacak. Bu sayede, dileyen herkesin deneyimleme fırsatı olacak.

Halo Infinite, Microsoft cephesinin Xbox One ve Xbox Series X açısından en büyük kozlarından bir tanesi olacak. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan oyun, Xbox Games Showcase sunumunun da yıldızları arasında yer almıştı. Hem yeni bir fragman hem de ilk oynanış gösterimi yapılmıştı.

Xbox Series X konsolunun çıkışına kadar olan zamanda serinin yeni oyunu hakkında yeni detaylar paylaşılacak ki bunların arasında çok oyunculu mod da bulunuyor. Ancak bir takım detaylar önceden sızdırılmıştı.

Halo Infinite Çok Oyunculu Modu Ücretsiz Olarak Yayınlanacak

Perakendeci Smyths Toys, bir listelemesinde oyunun çok oyunculu modunun ücretsiz olacağını ve azami 120 FPS desteği sunacağını belirtmişti. Listeleme her ne kadar kısa sürede kaldırılmış olsa da, hem Klobrille hem de Windows Central kaynakları üzerinden bu listelemeyi doğrulamıştı. Hatta Klobrille, Battle Bass sistemi ve özelleştirme seçeneklerinin de bulunacağını üstüne eklemişti.

Bahsi geçen bu iddialardan sonra 343 Industries, doğrulama için fazla beklemedi. Halo Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan stüdyo, Halo Infinite çok oyunculu modunun ücretsiz olacağını ve Xbox Series X konsolunda 120 FPS'yi destekleyeceğini doğruladı. Diğer detaylar ise ilerleyen zaman zarfında paylaşılacakmış. Muhtemelen bunun için çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan GamesCom 2020 fuarını beklememiz gerekecek.

Yakın bir zaman önce bir açıklamada bulunan Xbox patronu Phil Spencer da çok oyunculu modun özel olacağını belirtti. Öyle ki 343 Industries, kaliteli bir deneyim sunabilmek için profesyonel Halo oyuncuları ile çalışıyormuş.

PC, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Halo Infinite, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.