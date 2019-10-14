Halo Infinite Ekibinden Önemli Ayrılık!

Project Scarlett kod adıyla geliştirilme aşamasında olan yeni nesil Xbox konsolunun en büyük kozlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Halo Infinite olacak. Konsolun önümüzdeki yılın son çeyreğinde yapacağı çıkışı ile aynı zamanlarda piyasada olacak olan oyun için geliştirilme süreci de tam gaz devam ediyor. Öte yandan ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Hikaye Modu Baş Yapımcısı Mary Olson da 343 Industries ile yollarını ayırdı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Halo Infinite projesinde yaratıcı yönetmen pozisyonunda bulunan Tim Longo, 343 Industries stüdyosu ile yollarını ayırmıştı. Oyun endüstrisinin deneyimli isimlerinden olan Longo, Halo 5: Guardians projesinde aynı pozisyonda yer almıştı.

Konu ile ilgili olarak Kotaku sitesine bir açıklamada bulunan Microsoft, yaşanan bu gelişmenin ardından stüdyo içerisinde iki önemli değişikliğin yaşandığını bildirmişti. Tim Longo yerine 343 Industries Başkanı da olan Chris Lee ve Hikaye Modu Baş Yapımcısı pozisoyununa da Mary Olson getirilmişti.

Ne var ki, Mary Olson'ın LinkedIn profiline bakacak olursak Eylül ayında 343 Industries ile yollarını ayırarak Midwinter Entertainment stüdyosunda Üretim Başkanı pozisyonunda katılmış. Seattle şehrinde kurulmuş olan bağımsız oyun geliştiricisi Battlefield 1, Battlefield 4, Halo 4, Halo 5: Guardians ve Call of Duty: WWII ve daha birçok projede yer almış olan geliştiricilerden oluşuyor ve şu anda da Scavengers isimli ilk oyunları üzerinde çalışıyorlar. Şimdilik hakkında pek fazla bilgi bulunmayan bu oyun, kooperatif çok oyunculu ve birinci kişi bakış açısından oynanacak olan bir nişancı (shooter) oyunu olacak.