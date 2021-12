Halo İnfinite'te Devasa Sandviç Bulundu! (Video)

Halo İnfinite'te devasa büyüklükte sandviç bulundu. Bir oyuncu tarafından paylaşılan easter egg (sürpriz yumurta) videosu, sosyal medyada yoğun ilgi ile karşılaştı. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Halo Infinite isimli video oyununda bir easter egg yani sürpriz yumurta keşfedildi. Bazı oyuncular, popüler FPS oyununa gizlenen devasa büyüklükteki sandviç buldu.

Bir oyuncu, inanılmaz bir boyuta sahip olan sandviçin videosunu çekti ve bu videoyu sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. 52 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Kısa sürede 80 bini aşkın görüntülenme sayısına ulaşan video, 8 bin 800'den fazla beğeni aldı. Twitter üzerinden yayımlanan video, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden yayımlandı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

This is why I love Halo 🥪 pic.twitter.com/kMLhmu84ip