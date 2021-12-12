Halo İnfinite'te Devasa Sandviç Bulundu! (Video)

Halo İnfinite'te devasa büyüklükte sandviç bulundu. Bir oyuncu tarafından paylaşılan easter egg (sürpriz yumurta) videosu, sosyal medyada yoğun ilgi ile karşılaştı. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Halo Infinite Dev Sandviç ile Gündeme Geldi

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Halo Infinite isimli video oyununda bir easter egg yani sürpriz yumurta keşfedildi. Bazı oyuncular, popüler FPS oyununa gizlenen devasa büyüklükteki sandviç buldu.

Bir oyuncu, inanılmaz bir boyuta sahip olan sandviçin videosunu çekti ve bu videoyu sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. 52 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Kısa sürede 80 bini aşkın görüntülenme sayısına ulaşan video, 8 bin 800'den fazla beğeni aldı. Twitter üzerinden yayımlanan video, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden yayımlandı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

This is why I love Halo 🥪 pic.twitter.com/kMLhmu84ip — Infinite Forges (@Infiniteforges) December 10, 2021

Halo Infinite Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 RS3 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan bilgilere göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartına sahip olması gerekiyor. İşlemci tarafında AMD Ryzen 5 1600 veya Intel i5-4440 isteniyor. Bunlara ek olarak minimum ayarlar için Windows 10 64-Bit işletim sistemi ve 8 GB RAM'in de gerekli olduğunu belirtelim.

Halo Infinite Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 19H2 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X ya da Intel i7-9700k

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Yayıncılığını Microsoft firmasının üstlendiği video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700k işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070 isteniyor. Bunlara ek olarak önerilen ayarlar için 16 GB RAM ve Windows 10 64-Bit işletim sistemi gerekiyor.

Halo Infinite'teki sandviç hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu easter egg ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.