Halo Infinite Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Çok sayıda oyuncu tarafından merka içerisinde beklenen Halo Infinite sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yeni Halo oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Halo Infinite Sistem Gereksinimleri Neler?

343 Industries tarafından geliştirilmekte olan Halo Infinite isimli yapımın Steam sayfasındaki minimum ve önerilen sistem gereksinimleri güncellendi. Peki, sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Halo Infinite Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 RS3 x64

İşlemci: AMD FX-8370 ya da Intel i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Güncellenen sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında AMD FX-8370 ya da Intel i5-4440 isteniyor. Bunlara ek olarak minimum ayarlar için Windows 10 64-Bit işletim sistemi ve 8 GB RAM'in de gerekli olduğunu belirtelim.

Halo Infinite Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 19H2 x64

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X ya da Intel i7-9700k

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: Radeon RX 5700 XT ya da Nvidia RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Yayıncılığını Microsoft firmasının üstlendiği video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700k işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070 isteniyor. Bunlara ek olarak önerilen ayarlar için 16 GB RAM ve Windows 10 64-Bit işletim sistemi gerekiyor.

2018 yılında düzenlenen E3 etkinliği esnasında duyurulan ve uzun bir süredir geliştirilmekte olan Halo Infinite, 8 Aralık tarihinde PC (Microsoft Store ve Steam), Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Aslında oyun daha önce çıkacaktı fakat geliştirici ekip erteleme kararı almıştı.

Yeni Halo oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.