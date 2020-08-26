Halo Infinite Söylentileri 343 Industries Tarafından Yalanlandı

343 Industries, Halo Infinite söylentileri karşısında yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Herhangi bir yeni erteleme ve Xbox One versiyonunun iptali söz konusu değil. Detayları haberimizden alabilirsiniz.

Microsoft cephesinin önemli birinci parti oyunları arasında yer alan Halo Infinite, uzun süreli bir aranın ardından Xbox Games Showcase yayını sırasında yeniden görünmüştü. Hem yeni bir fragman yayınlanmış hem de ilk oynanış gösterimi yapılmıştı.

Ancak bu gösterimin ardından üzücü bir haber almıştık. Microsoft ve 343 Industries, Twitter üzerinden yaptıkları açıklama ile serinin yeni oyununun 2021 yılında satışa sunulacağını duyurmuşlardı. Bu da Halo Infinite ile Xbox Series X konsolunun çıkış zamanını kaçırmak anlamına geliyordu.

Halo Infinite Söylentileri Sahte Çıktı

Hayal kırıklığı yaratan bu duyurunun ardından, bir takım yeni söylentiler ortaya dökülmüştü. Resetera sitesinden Sponger ki kendisi birinci parti Xbox oyunlarıyla ilgili doğru bilgi aktarımları yapmıştı, Halo Infinite oyununun Xbox One versiyonunun iptal edileceği iddia etmişti. Dahası ise 2022 yılına bir ertelemenin de söz konusu olacağını sözlerine eklemişti.

Hal böyle olunca, gözler doğrudan Microsoft ve 343 Industries cephesine dönmüştü. Ancak korkulacak bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Halo eSports şampiyonu Snip3down tarafından Twitter üzerinden sorulan bir soruya cevap veren Halo Topluluk Yöneticisi John Junyszek, "Çok fazla sahte sızıntıların olduğunu görüyoruz. Bu yüzden her okuduğunuza inanmayın." yorumunda bulundu ve devam etti: "2021 çıkışını veya destekleyeceğimiz cihazları ve platformları değiştirme planımız yok. Halo Infinite'i her bir cihazda/platformda en iyi görünecek şekilde geliştiriyoruz."

Netice olarak Halo Infinite, halen PC (Steam ve Microsoft Store), Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmeye devam ediliyor ve 2021 yılı içerisinde satışa sunulacak.