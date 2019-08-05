Halo Infinite, Xbox One'da da Etkileyici Görünecek

Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite, bu sene yeni nesil Xbox konsolunun çıkış oyunu olarak satışa sunulacak. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan Halo Infinite için E3 2019 sırasında etkileyici bir oynanış gösterimi yapılmıştı. Gösterimin son teknoloji donanıma sahip bir PC mi yoksa yeni nesil Xbox konsolu üzerinden mi yapıldığı söylenmedi ama göz alıcı olduğuna şüphe yok.

Her ne kadar Microsoft, E3 2019 fuarında yeni nesilin üzerinde daha fazla durmuş olsa da, devam oyununun Xbox One için de satışa sunulacağını hatırlatmadan geçmeyelim; ancak fuar sırasındaki gösterim göz önünde bulundurulduğunda mevcut nesil konsola sahip oyuncular geri plana atılıp atılmayacaklarını merak ediyorlardı. Muhtemelen böyle bir şey söz konusu olmayacak.

YouTuber Blackmist523 Halo Infinite projesinin başındaki isim olan Frank O'Connor ile bir röportaj gerçekleştirdi. Geliştirici ekibin oyunun yeni nesil sistemde etkileyici görünmesi için Project Scarlett ekibiyle birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Bu tabii ki mevcut nesil konsoldaki versiyonunun baştan savma olacağı anlamına gelmiyormuş. Frank O'Connor Halo Infinite oyununun Xbox One platformunda da iyi bir performans sergileyeceğinin altını çizdi:

"Açıkçası Scarlett Halo Infinite için özel bir birey olacak ve oyunun bu platformunda şaşırtıcı bir şekilde görünmesi için donanım takımıyla çalışmıştık ve bunu garantilemek için onlarla yaptığımız çalışmaya bağlı olarak oyunun bu platformda şaşırtıcı bir şekilde görünmesini nasıl garantileyeceğimizi öğrenmiş olduk ama Xbox One'da da olacak ve inanılmaz görünecek. Ve aynı zamanda PC için de satışa sunulacak, yani bu bizim için de heyecan verici olacak."