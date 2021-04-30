Halo Infinite'in Xbox ve PC Versiyonları Bağlantılı Olacak

Büyük bir merakla beklenen Halo Infinite'in Xbox ve PC versiyonları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Görünüşe göre geliştirici stüdyo, bütün platformları kapsayacak bir deneyim ile karşımıza çıkacak. Detaylar haberimizde.

Halo serisinin şimdilik son oyunu olacak Halo Infinite, 2018 yılının E3 fuarında duyurulmuştu. Xbox Series S / X konsolunun çıkış oyunu olacağı söylenmiş olsa da, geliştirilme aşamasında yaşanan aksilikler nedeniyle ertelenmişti. Son gelişmelere göre bu Sonbahar mevsiminde satışa sunulacak olan Halo Infinite, PC (Steam ve Microsoft Store), Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak iken, ilk günden de hem konsol hem de PC tarafında Xbox Game Pass servisine dahil olacak.

Bir süredir sessiz olan 343 Industries ve Microsoft, bugün itibarıyla Halo Infinite ile ilgili merak edilen detaylar hakkında yeni açıklamalar yaptılar. Xbox Wire sitesi üzerinden Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty tarafından 2021 ve sonraki yıllara yönelik olarak paylaşılan yeni bir gönderide, bizleri serinin son oyununda nelerin bekleyeceğine dair birtakım açıklamalar yapıldı.

Halo Infinite'in Xbox ve PC Versiyonları Bütünlük Sunacak

Yapılan açıklamalara göre Halo Infinite, PC, Xbox One ve Xbox Series arasında çapraz platform ve çapraz aşama kaydetme desteği sunacak. Diğer bir deyişle, hem bu üç platformun kullanıcıları bir arada oynayabilecekler hem de olası bir şekilde platform değiştirmeniz durumunda kaydettiğiniz aşamayı ve yaptığınız özelleştirmeleri aktarabileceksiniz. Haliyle hiçbir şeye sıfırdan başlamayacaksınız.

PC versiyonunda üst düzey bir deneyim sunmayı hedefleyen 343 Industries, bunun için PC topluluğu ile yakın bir çalışma içerisindeymiş. Bu bağlamda geliştirici stüdyonun oyunu kullanıcılara ultra geniş ve süper ultra geniş ekran desteği, üçlü tuş atama seçeneği ve çok çeşitli gelişmiş grafik seçenekleri ile sunacağı söyleniyor.

Halo Infinite dışında, 343 Industries ve Microsoft tarafından genel olarak Halo serisi ile ilgili de birtakım istatistikler de paylaştı. Öyle ki Halo: The Master Chief Collection PC platformunda on Steam ve PC için Xbox Game Pass dahil milyondan fazla satış gerçekleştirmiş. Dahası ise bu sayıyı oluşturan oyuncuların çoğu da seri ile yeni yeni tanışıyormuş.

Halo Infinite Konusu

Halo 5: Guardians oyunundan sonra Master Chief’in daha etkin bir rolde olacağı Halo Infinite hikayesi, gizemli bir şekilde hasar almış olan bir Halo halkasında geçecek. İnsanlık adına bütün umutlar yok olmuşken, Master Chief geri dönüş yapacak ve gelmiş geçmiş en zalim düşmanlar ile mücadele etmek durumunda kalacak. Ana senaryo modunun yanı sıra, oyunda Xbox Live Gold gerektirecek çok oyunculu ve Forge modları da bulunacak.