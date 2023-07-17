Halo Infinite'nin Yapımcısının Yeni Adresi Belli Oldu!

Halo Infinite geçtiğimiz sene piyasaya sürülmesine rağmen kısa sürede oldukça yüksek oynama sayılarına ulaştı. Bugün ise oyunun yapımcısı hakkında heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Halo Infinite Ekip Lideri Değişti

Oyunun eski tasarımcılarından Andrew Witts, Bungie tarafından geliştirilen Marathon oyunu için eski Halo geliştiricisi Bungie ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyun dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Witts, daha önce Rainbow Six Siege, Fortnite ve Epic Games gibi önemli şirketlerde çalıştı. Çok oyunculu oyunlar konusunda iyi bir kariyere sahip Wits’in yeni kariyer seçimi oyunseverleri heyecanlandırdı.

I'm excited to share that I've completed my first week @Bungie!



I will be joining @MarathonTheGame as Gameplay Design Director.



Everyone has been so welcoming and kind. I am thrilled to work with this brilliant and incredibly talented team 💚 pic.twitter.com/Z5O3B2OB0k — Andrew Witts (@RevivedAntihero) July 14, 2023

Amerikalı video oyun geliştiricisi 343 Industries'de nişan oyunları üzerinde çalışma fırsatı bulan Andrew Witts, çalışmış olduğu oyunlarda yakalanan başarılarda ön plana çıkan isimlerdendi. Bugün atmış olduğu bir tweet ile yeni yerini duyuran Wits, vermiş olduğu bu karardan dolayı oldukça mutlu.

Yapmış olduğu açıklamada Wits, Bungie ile Marathon oyunu için anlaşma sağladıklarını söyledi. Oyun ,90'lı yılların kurgusal evreninde geçen platformlar arası bir PVP nişancı oyunu olma özelliğini taşıyor

Oyunun ne zaman çıkacağı hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı fakat medyaya yansıyan haberlerde nişancı oyunun platformlar arasında çapraz kaydetme özelliğini kullanacağı söyleniyor.

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