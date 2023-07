Halo Infinite'nin Yapımcısının Yeni Adresi Belli Oldu!

Halo Infinite geçtiğimiz sene piyasaya sürülmesine rağmen kısa sürede oldukça yüksek oynama sayılarına ulaştı. Bugün ise oyunun yapımcısı hakkında heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Oyunun eski tasarımcılarından Andrew Witts, Bungie tarafından geliştirilen Marathon oyunu için eski Halo geliştiricisi Bungie ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyun dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Witts, daha önce Rainbow Six Siege, Fortnite ve Epic Games gibi önemli şirketlerde çalıştı. Çok oyunculu oyunlar konusunda iyi bir kariyere sahip Wits’in yeni kariyer seçimi oyunseverleri heyecanlandırdı.

I'm excited to share that I've completed my first week @Bungie!



I will be joining @MarathonTheGame as Gameplay Design Director.



Everyone has been so welcoming and kind. I am thrilled to work with this brilliant and incredibly talented team 💚 pic.twitter.com/Z5O3B2OB0k