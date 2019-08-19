Halo Infinite Yaratıcı Yönetmeni, 343 Industries ile Yollarını Ayırdı

Bu hafta 343 Industries stüdyosunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Halo Infinite Yaratıcı Yönetmeni Tim Longo, geliştirici stüdyo ile yollarını ayırdı.

Oyun endüstrisinin deneyimli isimlerinden olan Tim Longo, geçmişte Halo 5: Guardians oyununun da Yaratıcı Yönetmen koltuğunda oturmuştu. 343 Industries stüdyosuna yakın olan kişiler tarafından söylenene bakılırsa, Longo birkaç hafta önce Halo Infinite oyunundaki Yaratıcı Yönetmen pozisyonundan farklı bir pozisyona kaydırılmış. Bu hafta ise pozisyon değişikliği neticesinde kendi isteğiyle stüdyodan ayrılmış.

Yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından Kotaku sitesi Microsoft ile irtibata geçmiş. Amerika menşeli yazılım devi, Tim Longo ile yolların ayrıldığını onaylamanın yanı sıra Halo Infinite ile ilgili herhangi bir endişenin oluşmaması için bir de bildiri göndermiş.

"Birçok ekip üyesinin rolleri ve sorumlulukları bir oyunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geliştirilme boyunca sistemli olarak gelişir. Son zamanlarda Halo Infinite geliştirme ekibinde iki değişiklik yaptık. Baş Yapımcı Mary Olson, artık hayranlar için muazzam senaryolar üretmeye yardım etmek için 343'teki uzun yılların deneyimini kullanacağı Baş Üretici olarak Halo Infinite'te Senaryo ekibinin idaresinden sorumlu olacak.

Ek olarak, Tim Longo yakın geçmişte ekibimizden ayrıldı ve oyunlarımıza, stüdyomuza ve Halo evrenine birçok katkısından dolayı gerçekten müteşekkiriz. Gelecekteki çalışmalarında en iyisinden başka bir şey dilemiyoruz.

Oyunun genel yaratıcı vizyonuna ve üretimine Halo Infinite Stüdyo Patronu Chris Lee liderlik edecek.

Halo Infinite'i oluşturan dünya sınıfı bir ekibimiz var ve hayranların yoğun olumlu geri dönüşü bize 2020 yılında çıkacak Project Scarlett beraberinde bu zamana kadar olan en iyi Halo oyununu yaratabilmek için hiç olmadığı kadar güç veriyor. Bu değişikliklerin Halo Infinite'in çıkış tarihine hiçbir etkisi olmayacak."

Xbox One, PC ve yeni nesil Xbox için 343 Industries tarafından geliştirilmekte olan Halo Infinite, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.