Halo Infinite'in Yeni Sezonu İki Yeni Haritayla Gelecek

Çıkışından bu yana altı ay geçti ve Halo Infinite'in merakla beklenen ikinci sezonu yolda. 3 Mayıs'ta resmî olarak gelecek olan ücretsiz Halo oyununun 2. sezonuyla birlikte, geliştirici 343 Industries tarafından Halo Waypoint'teki büyük ve dolu dolu bir gönderide paylaşılan bir dizi değişiklik eklenecek.

Oyuncuların fark edeceği en önemli değişiklikler, oyuna gelecek olan iki ek haritanın yanı sıra Halo Infinite'in metasını değiştirecek silah ve yakın muharebe hasarlarındaki bazı ayarlamalar olacak.

Halo Infinite'in 2. Sezonunda Hangi Haritalar Gelecek?

Halo Infinite'in yeni sezonda gelecek iki haritasının adları Catalyst ve Breaker. İlki, Halo Infinite'in ikinci sezonu başlar başlamaz oynayabileceğiniz bir arena haritası. Breaker ise Big Team Battle'a özel bir harita. Catalyst ve Breaker, oyunun geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülmesinden bu yana Halo Infinite'e eklenen ilk yeni haritalar olacak.

Yeni haritalarla birlikte Halo Infinite'in 2. sezonu bazı silahların, özellikle de Mangler'ın dengesini değiştiriyor. Bununla birlikte, tüm silahların yakın muharebe hasarında %10'luk bir azalma yapılması oyuncuların bir düşmanı yok etmek için Mangler ile iki atış yapması ve ardından bir yakın muharebe saldırısı yapması gerektiği anlamına geliyor. Çoğu oyuncunun düşük hasarı nedeniyle görmezden geldiği Ravager'in şarjsız atışıyla verilen hasarı da güçlendirecek.

Halo Infinite'in ikinci sezonunda gelecek olan tüm yeni içeriklere rağmen, 343 Industries'in başlangıçta vaat ettiği her şeyi içermeyecek. Geliştirici, Halo serisinin bir parçası olan co-op macerasının, oyunun ikinci sezonunun aksine üçüncü sezonda Forge ile birlikte piyasaya sürülmesini amaçlıyor.

2. sezon ile birlikte gelecek tüm düzeltmelerin ve yeniliklerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.